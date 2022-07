SLÅTT ROT: «Dersom vi ser på Bollestad og KrF sine utsagn om abort de siste årene, vil vi oppdage at aksepten har slått rot langt inn i et parti som en gang var motstander av abortloven», skriver kronikkforfatteren. Bilde: Olaug Bollestad på KrFs vårkonferanse 2022. (Per Anders Hoel)