ISRAEL-STØTTE: Lillesand Baptistmenighet oppfatter at Baptistsamfunnet ikke har vært tydelig nok i forhold til støtten til Israel og jødene. Ola Liland mener noe må ha gått feil i vurderingen. Medlemmer av en jødisk ungdomsbevegelse holder et stort israelsk flagg kvelden før Jerusalemdagen, til minne om gjenopprettingen av jødisk kontroll over Gamlebyen i 1967. (Tsafrir Abayov/AP)