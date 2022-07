I sitt sommerintervju med Vårt Land kommenterer finansministeren sine egne kutt i bistandsbudsjettet i revidert. Uttalelsene og holdningene til norsk bistand som kommer frem i intervjuet er både absurde og urovekkende.

I følge Vedum er vi i Norge en «andedam» når det gjelder betydningen av norsk bistand, han mener kutt i budsjettene kan være sunt, og at de internasjonale reaksjonene på reduksjon i bistandsbudsjettene er overdrevet. Med en slik holdning til norsk bistand er det ikke rart at finansministeren velger å foreslå kutt i bevilgningene. Det er verdt å spørre hvor utviklingsministeren er og om hun deler dette synet på norsk bistand?

De som rammes av regjeringens kutt er verdens fattige — Ida Lindtveit Røse

Verdens fattige rammes

Faktum er at FNs generalsekretær ringte statsminister Støre, for å uttrykke sin bekymring for kuttene den norske regjeringen hadde lagt frem. Når Norge kutter i bistandsbudsjettet, så sender det et tydelig signal til andre land. Det blir umulig å forvente at andre land opprettholder sine bevilgninger på samme nivå, når man selv kutter. Og det er ikke FNs generalsekretær og byråkrati i FN som rammes, ei heller talspersoner for norske bistandsorganisasjoner.

De som rammes av regjeringens kutt er verdens fattige. Det er barna som ikke får undervisning på grunn av kuttet regjeringen har gjort til utdanningsbistand. Kvinner som ikke får hjelpen de trenger på grunn av regjeringens kutt i bevilgningene for likestilling og bekjempelse av vold mot kvinner og jenter. Sivilsamfunnet og arbeidet for menneskerettigheter som må redusere innsatsen på grunn av kutt.

Ødelegger for internasjonalt samarbeid

Fattige land er midt i en trippel krise med korona, klimaendringer og effektene av Ukraina-krigen. Samtidig velger regjeringen å nedprioritere internasjonalt samarbeid til fordel for hjemlige forhold. Det er ikke en klok langsiktig strategi og ødelegger for internasjonalt samarbeid.

Trygve Slagsvold Vedum mener ironisk nok at vi må «se lenger enn norsk offentlighets egen nesetipp». Men det er Vedum selv som må gjøre den øvelsen. Det ville vært sunt, også.

[ Høyre om Vedums bistandskutt: En historiefortelling som mangler rot i virkeligheten ]