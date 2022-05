KJØNNET UNDERORDNING: «Jeg registrerer at de skapelsesteologiske begrunnelsene ikke spiller noen rolle i dagens samtale om underordning, heller ikke blant dem som mener at vi må bøye oss for bibeltekstene, skriver professor i Det nye testamente», Ole Jakob Filtvedt. (Kunstverk: «Adam og Eva i paradis» av Lucas Cranach den eldre, 1533). (Wikimedia Commons)