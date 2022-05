«Rivers of blood and tears are flowing in Ukraine. It is not merely a military operation, but a war, which sows death, destruction and misery» (Pave Frans, 6.3.2022).

Maria Jordet, Psykolog, Stipendiat ved Høgskolen i Innlandet (Foto: Høgskolen i Innlandet)

Slik innleder pave Frans en av sine mange appeller mot angrepskrigen som Russland har startet. I samme tale forteller han om å ha sendt to kardinaler til Kyiv for å tjene det ukrainske folket og være nær dem som lider. Pave Frans sier videre om krigen: «Stopp, vær så snill. Se på denne ondskapen!»

I lys av dette er Civita-rådgiver Eirik Løkkes innlegg i Vårt Land ikke til å begripe. Løkke kommer i skade for anklage pave Frans for å drive russisk propaganda og for å ha mistet sitt moralske kompass. Løkkes beskyldninger faller døde til jorden og vitner om et vrangsyn. Spørsmålene som blir værende igjen i meg etter å ha lest er: Hva er agendaen til han som skriver dette, og på hvilken pidestall sitter han som anklager Pave Frans for å støtte det onde?

Pave Frans viser et stort mot som gir mange av oss håp — Maria Jordet

Pavens klare tale

Fra dag én har Pave Frans gjort det klart at han fordømmer krigen i Ukraina – og enhver krig.

Den 25.februar gikk Paven direkte til den russiske ambassaden i Roma for å uttrykke sine sterke bekymringer for krigen og forsøke å stanse den.

Dagen etter: telefonsamtale med president Zelenskyj, som så takket pave Frans offentlig (via Twitter) for hans bønn for fred og uttalte at det ukrainske folket følte hans «åndelige støtte».

Askeonsdag dedikerte pave Frans til en internasjonal dag til faste for fred i Ukraina.

De to kardinalene som ble sendt til Ukraina, feiret økumenisk messe i en katedral i Kyiv midt under krigens herjinger, og selv besøkte pave Frans krigsskadde ukrainske flyktningbarn på sykehus i Italia.

Men kanskje det aller mest entydige, når det gjelder å tilbakevise Løkkes påstander, er video-møtet med Patriark Kirill. Pave Frans sa i klartekst fra at han ikke kunne forstå Kirill sin retorikk, advarte han mot å bruke statslederes språk og mot «å bli Putins altergutt» (Intervju med den italienske avisen Corriere Della Sera)

Er dette i tråd med Kremls propaganda, Løkke?

Nylig avlyste dessuten pave Frans et planlagt møte med Kirill i Jerusalem i juni for at det nettopp ikke skulle bli sådd forvirring om hvor Paven står (Intervju med den argentinske avisen La Nacion). Så har han insistert på å få møte Putin direkte i forsøk på å stanse krigen.

En verdensleder med klarsyn

Pave Frans viser et stort mot som gir mange av oss håp: Det fins en verdensleder med klarsyn og som staker ut en annen kurs enn endeløs våpenopprustning og en stadig hardere retorikk. Det er langt fra pave Frans sine fredselskende refleksjoner over bakteppet for den russiske invasjonen, til Eirik Løkke sin ubegrunnede påstand om at pave Frans driver russisk propaganda. Så langt at en også kan undre seg over at Vårt Land valgte å ta debattinnlegget inn i avisen i sin nåværende form.

Jeg avslutter denne kommentaren med pave Frans sine egne ord om besøket han gjorde ved den russiske ambassaden på morgenen den 25.februar, gjengitt på Vatikanets nyhetsside:

«Det er klart for dem som ønsker å se ting slik de er at jeg signaliserte til myndighetene at de kunne få en slutt på denne krigen umiddelbart. For å være ærlig, jeg ville gjøre noe for at det ikke skulle bli et eneste nytt dødsfall i Ukraina. Ikke et eneste et. Jeg er villig til å gjøre alt».

