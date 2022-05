KRITISK: «Tror man at Frikirken har en strålende framtid bare man får eliminert alle som tenker annerledes?» spør pastor Per Eriksen. Han er kritisk til at synodestyret ikke vil utrede teologiske standpunkter for og mot likekjønnet samliv, som kirkens medlemmene kan diskutere. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)