LETT Å MISFORSTÅ: Det har vekt mykje debatt og kritikk at Anne Mari Schiager Topland har sagt at ho ynskjer ei teologisk drøfting av samlivssynet i Frikyrkja. Sjølv har ho alltid verdsett leiarskap der ein viser at det går an å ikkje vera skråsikker. Ulempa meiner ho er at det er lett å bli misforstått. (Alf Simensen)