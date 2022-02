SYNDFLODEN: «Veldig og mektig flommet vannet over jorden og skjulte alle høye fjell under himmelen», kan vi lese i 1. Mosebok. Men det var fysisk umulig for syndfloden å dekke de høyeste fjell, hevder geolog og prest Charles Jourdan. (Maleri: «Syndfloden» (1840) av Francis Danby) (Wikimedia Commons)