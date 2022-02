Utlendingsnemnda (Une) har ansvar for utlendingssaker. Une bestemmer hvem som får bli, og hvem som må dra.

Politikerne kan ikke instruere Une i enkeltsaker, fordi praksisen skal følge Stortingets anføringer i første omgang. Likt med en domstol, skal Une gjenspeile loven. Une fungerer som dømmende makt over utlendingssaker og uttaler på sine egne nettsider at nemndlederne i Une har dommerkompetanse.

Men Une er ingen domstol.

Bjørn Norman, Talsperson for støttegruppen til Mustafa

Styrer med jernhånd

I Høyesterett avgjøres særdeles viktige saker av Høyesteretts 19 dommere og justitiarius. Tiltalte har rett på beskyttelse fra rettssystemet, samt at man er uskyldig til det motsatte er bevist. I Une derimot, er det én nemndleder alene som avgjør utfallet i viktige saker. Asylsøkeren har ikke rett på mer enn fem timers fri rettshjelp, og får ikke lov til å jobbe/tjene penger. I tillegg er asylsøker selv ansvarlig for å bevise sin uskyld, men uten rett på personlig fremmøte.

I rettssystemet er det et prinsipp at enhver rimelig tvil skal bli kartlagt og komme tiltalte til gode. I Une er det nemndledere alene som bestemmer hvorvidt det er grunnlag for tvil i en sak. Nemndledere styrer Une med jernhånd.

Saker der det er grunnlag for tvil behandles i et nemndmøte med minst tre nemndmedlemmer, men det er nemndleder alene som bestemmer om det er grunnlag for tvil. Unes årsrapport for 2020, viser at 95 prosent av utlendingssaker ble avgjort av nemndledere alene. Dette er en omgåelse av lovens ordning.

I dag kan det heller ikke påklages at en sak er avgjort av en nemndleder alene, selv om det kan dokumenteres at det er grunnlag for tvil. Sammenligner man dette med næringslivet, blir det tydelig at noe er alvorlig galt. For dersom en bedriftsleder gjør en feil, må de stille for retten. Dersom en nemndleder gjør en feil, får de behandle saken på nytt.

Mustafas rettshjelp var finansiert av støttegrupper gjennom spleis — Bjørn Norman

Tillater unøyaktigheter

Hilde Midthjell har 35 års erfaring som næringslivsleder, og lang erfaring med juridiske prosesser. Hun har uttalt seg kritisk om Unes praksis til Vårt Land:

«Det har slått meg hvor lite som tillates av unøyaktigheter fra de som søker asyl, og hvor mye unøyaktigheter som Une og UDI selv tillater.»

Une kan heller ikke korrigere eller si opp nemndledere, fordi de er utnevnt av justisdepartementet, ikke Une selv. Høyesterett kan heller ikke overprøve nemndlederes vedtak, da utlendingssaker faller tilbake til Une, og tidligere har samme nemndleder behandlet klagen på sin egen sak, for eksempel i Farida-saken.

Avhengig av støttegrupper

Uten støttegrupper hadde ikke nye opplysninger kommet frem i Mustafa-saken. Mustafas rettshjelp var finansiert av støttegrupper gjennom spleis. Takket være støttegrupper og medieoppmerksomhet fikk Mustafa ta saken til retten og vant. Da kom nye opplysninger frem i saken, men de fleste er ikke like heldige.

Vi er altså avhengig av dugnadsånden og medieoppmerksomhet for å være sikre på at alle opplysninger kommer frem. Det er derfor ikke Mustafa som har en spesiell sak, men Une som har en spesiell sak.

