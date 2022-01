Jeg fordømmer også overgrepene i Kasakhstan

Vårt Land har hatt store oppslag om at jeg bidro på et webinar og skrev et innlegg i avisa i forbindelse med 30-års-markeringen av Kasakhstan som selvstendig stat. Fremstillingen krever et tilsvar.

Bakgrunnen for at kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese spurte meg om dette, var at jeg gjennom flere år har interessert meg for og besøkt landet flere ganger.

Når Vårt Land i sin første overskrift skrev at «Bondevik fikk betalt for å rose Kasakhstan» var det direkte usant. Senere ble tittelen noe endret. For meg er det et prinsipp å kunne skrive og si det jeg selv vil, og det ble da heller ikke lagt noen føringer på hva jeg skulle fremføre.

Når Vårt Lands kommentator Emil Andre Erstad som overskrift på sin kommentar bruker «Nyttige idioter», blir han han i overkant nedlatende mot andre. En ting er nå meg. Men når han slik også omtaler en tidligere norsk ambassadør til Sentral-Asia (deriblant Kasakhstan), som nok vet mer om forholdene i landet enn de fleste, da blir det useriøst.

La det være klart: Jeg fordømmer, like mye som Vårt Land, overgrepene mot demonstranter som president Tokayev står ansvarlig for.

Vi som tror på dialog

Sjefsredaktør Bjørn Kristoffer Bore skriver i en kommentar at vi absolutt bør snakke med autoritære regimer. «Men det må være tindrende klart at målet er å fremme demokratiets sak i diktaturer, ikke omvendt.» Dette er en selvfølge, ingen er vel uenige i det. Både kritikk og dialog er nødvendig. Dette må også tilpasses og doseres etter den aktuelle situasjonen.

Men vi som også tror på dialog i de riktige situasjoner og sammenhenger, blir ofte beskyldt for å «støtte» autoritære regimer. Det er og blir feil. En dialog skal også være kritisk ved at vanskelige spørsmål, som demokrati og menneskerettigheter, tas opp. Men det skal også i rettferdighetens navn påpekes når det skjer positive ting, som når Kasakhstan er et foregangsland for atomnedrustning og ved interreligiøse initiativ.

Nå er det tid for kritikk og fordømmelse. Ingen kunne i fjor sommer forutse det tragiske som har hendt i det siste. — Kjell Magne Bondevik

Tid for fordømmelse

Med sin størrelse og strategiske beliggenhet er Kasakhstan et land vi må forholde oss til. Landet har hatt formannsskapet i OSSE og sittet i FN’s sikkerhetsråd. Det spiller en viktig rolle i Sentral-Asia og landene omkring.

Landet kunne også ha hatt en rolle som brobygger mellom Europa og Sentral- Asia. Det var dette som var viktig for meg å få frem i mitt innlegg i fjor. Men med det som nå har skjedd, er dette ikke mulig for tiden. Nå er det tid for kritikk og fordømmelse. Ingen kunne i fjor sommer forutse det tragiske som har hendt i det siste.

Siden Vårt Land har gjort et stort nummer av at jeg fikk et honorar for arbeid i forbindelse med markeringen av Kasakhstans 30 år som selvstendig stat, så la meg understreke at jeg hele tiden forholdt meg til Geelmuyden Kiese og hadde ingen kontakt med regimet eller landets ambassade om innhold eller honorar.

