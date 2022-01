UPOULÆRE MENINGER: «Mange som meg tenker nok som punkegruppa The Clash; Should I stay, or should I go. Jeg har lyst til å bli, men det finnes en tålegrense», skriver Olav Rønneberg. Han opplever at det ikke er plass til hans meningen i Den norske kirke. (volkovslava / Shutterstock / NTB / Privat)