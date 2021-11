Ta barnas begeistring på alvor

Det var en kraftig tankevekker for meg da jeg leste kommentaren til Dana Wanounou om at «klimagenerasjonen mangler elementær naturkunnskap» (Vårt Land, 23. nov.) Min første reaksjon var: Sånn kan det ikke fortsette! Og hva kan vi gjøre med det?

Alle trenger vi grunnleggende kunnskap om dyr og planter som omgir oss, rett og slett for ikke å bli analfabeter på natur. Hvordan skal vi kunne snakke om den viktige naturen hvis vi ikke vet hva trærne, blomstene og småkrypene heter?

[ Kirkemøtet har talt: Den norske kirke støtter anbefalinger om stans i oljeleting ]

Viktige ord

Jeg er barnehagelærer og vet hvor viktig det er for barna å lære ord og begrep. Det er grunnlaget for tenking, samtale og videre læring. Sånn er det i voksen alder også, vi trenger ord, begrep og navn for ikke å bli gjort hjelpeløse i samtalen om naturen.

Barn er nysgjerrige – et fantastisk utgangspunkt for å bli kjent med alt smått og stort som lever og rører seg der ute i skogen, lekeparken, fjæra, grøftekanten, hagen eller andre utesteder. Men barna er avhengig av voksne som tar spørsmålene deres på alvor og som kan undre seg sammen med dem over f.eks. flua som kan gå opp ned i taket, sjøstjerna som har et øye på tuppen av hver arm og prestekragen som alltid snur ansiktet mot sola.

Vi trenger ord, begrep og navn for ikke å bli gjort hjelpeløse i samtalen om naturen.

Fra kjennskap er veien kort til vennskap. Det vi blir kjent med blir vi glad i, og det vi blir glad vil vi beskytte. Både faktakunnskap om vanlige arter og gode opplevelser i naturen bidrar til at barn blir glad i naturen. Gode naturopplevelser trenger ikke å ta mye tid, men handler mer om å være oppmerksom der vi går og å hjelpe barnet til å lytte, se, føle og lukte. Det å stoppe to minutter for å studere sammen den knallgule hestehoven i veikanten, eller lytte til fuglelyden fra toppen av treet kan fort bli en stor opplevelse for barnet. Som alle andre vennskap må natur-vennskapet også holdes ved like etter hvert som barnet blir eldre.

Få bøker på markedet

Bibliotekene er et fantastisk gratis tilbud til alle i landet vårt og et skattkammer når det gjelder å finne bøker om ulike naturtemaer, enten det er til seg selv eller barnehage/skole. Og har de ikke inne det vi er på leiting etter, så kan de bestille det meste.

I denne leite-etter-bøker-prosessen har jeg oppdaget at det finnes lite faktabøker om natur for de aller minste i barnehagen. Barn i alderen 1-3 år har få bøker å velge mellom som handler om dyr og planter i naturen rundt oss. Det er på tide at de minste barnas nysgjerrighet og glede over naturen blir tatt på alvor, det er jo med dem det hele starter!

[ Hør Ine Hoem synge sin fars nye gjendikting av adventssalme ]