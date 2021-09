KONTROVERSIELL: «Det var på bakgrunn av mitt kjennskap til Lou Engles teologi at jeg reagerte da jeg så at THE SEND skulle holdes i Telenor Arena», skriver Helge Simonnes. Her står den omstridte karismatiske kristenlederen på scenen under The Send-arragmenentet i Florida i 2019. (Bjarte Ystebø)