Hans mor er en heltinne

Hun er opphavet til det som er blitt kjent som «Mustafa-saken» – beskrevet som løgner, lovbryter, kriminell. Sendt tilbake dit hun kom fra, sammen med halvparten av barneflokken.

Nå sitter Mustafa Hasan på pinebenken og venter på om han skal få bli hos sin nå eneste bror og med mange gode venner, i et godt miljø. Etter 13 år i Norge fikk han hele sommerferien på å grue seg til avgjørelsen som igjen ble utsatt i våres. Som ekstra byrde må han bære morens ettermæle.

Nå får han på nytt sjansen til å få oppholdstillatelse i Norge. Men dette handler ikke bare om Mustafa. Saken setter et grelt lys på norsk flyktningepolitikk generelt, Utlendingsnemda spesielt, barnevern og kvinnesak, sett i globalt perspektiv.

Eva Røine, psykolog

Mors historie

Vi minnes stadig om «de sårbare»: Fortvilet ungdom, forsømte barn og mennesker i ulike sorteringer. I «Mustafa-saken» ser vi alt i et påtrengende nærbilde.

Den «skyldige» er Samor Hassan, kvinnen som i fortvilelse og panikk forsvarte seg og sine små barn med en nødløgn. I nød ja. Men var det en løgn?

Hun er født i Palestina. Barndommen tilbrakte hun i en fangeleir i Nablus, en krigsherjet by i eget land. Ungdomstiden ble gitt bort til tvangsekteskap med en fetter i Jordan, derfor jordansk statsborgerskap og tilhørighet der. Et kynisk ord i denne sammenhengen.

Modigere enn Nora

Jeg ser på Samor Hassan som en heltinne! Modigere enn Nora hos Ibsen, som ble berømt over hele Europa i 1878. Nora gjorde opprør i et ulykkelig ekteskap og trosset et fordomsfullt borgerskap i datidens Kristiania. Og hun hadde Henrik Ibsen i ryggen.

Samor flyktet fra tvangsekteskapet, fattig, alene og høygravid med tre små barn gjennom hele Europa til Norge, vel vitende om æreskodeksen i patriarkalske storfamilier. Det fjerde barnet ble født her. «Ingen formildende omstendigheter.» Hvor ble det av Nora? Og hvor er Samor med sin lille datter og unge sønn?

Et forstemmende trekk i denne historien med perspektiv på kvinnesak fra Noras opprør i 1878 til Samors nederlag i 2021, mens kvinner med ledende roller i norsk partipolitikk sto stille i kulissene.

Aldri mer

Men la oss nå endelig få en verdig slutt på denne uverdige saken. La Mustafa få bli i Norge hos sin nå eneste bror og mange gode venner, i et godt miljø. Han fortjener en trygg og løfterik framtid.

Og la oss nå håpe at en Mustafa-sak aldri mer gjentas i norsk rettssystem. For det skal ikke være så enkelt som i det gamle ordtaket: Mora har «skylda».