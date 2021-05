HELDIG: Lene Ask har tegnet Øyvind Dahl som barn. Her mellom sine to søstre rett før de skulle reise tilbake til internatskolen etter å ha vært hjemme hos mor og far. Dahl har gode minner fra oppveksten som misjonærbarn. (Fra boka «O bli hos meg» av Lene Ask.) (Lene Ask / Privat)