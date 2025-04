Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Palmesøndag startet den kristne påskehøytiden. For kirkegjengerne i Sumy, øst i Ukraina, ble det en blodig erfaring. Russiske kryssermissiler traff flere av kirkegjengerne på vei til gudstjeneste. Det russiske regimets ondskapsfulle angrep på sivile ser ikke ut til å ha noen ende. Det er et faktum at også kristne trossøsken rammes av barbariet.

Ufred og dyp fred

Det samme så vi i Gaza, da israelske styrker angrep det eneste kristne sykehuset i Gaza by, al-Ahli-sykehuset. Flere bygninger på sykehuset, blant annet akuttmottaket, ble ødelagt i angrepet. Israelske militære forsvarte angrepet ved å hevde at det lå en militær kommandosentral der, men påstanden er umulig å verifisere for medier eller andre ettersom ingen journalister slipper inn i Gaza. Brutaliteten i hvordan Israel angriper og utarmer Gazas befolkning vitner om uakseptable brudd på krigens folkerett. Israelske ledere vil måtte stå til ansvar.

La oss derfor be for kristne og alle mennesker som bombes, forfølges og som lever i krig og konflikt. La oss be om at lidelsen ikke skal vare evig. La oss be om lindring

Også i den israelsk-palestinske konflikten ser vi at kristne trossøsken rammes av grufullhetene, som på al-Ahli-sykehuset. Vi vet fra før at kristne palestinere rammes hardt av den israelske undertrykkingen både på Gaza og Vestbredden.

Det er forferdelig å tenke på hvordan kristne bombes og forfølges mange steder i verden, samtidig som vi her hjemme kan leve i dyp fred. Samtidig finnes det trøst i troen på Jesus og hans offer.

Lidelsen varer ikke evig

Folkerettsforsker Cecilie Hellestveit sa i et Min Tro-intervju med Vårt Land i fjor, at hun, som leser rapporter med detaljer om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, finner trøst i tanken om at lidelsen ikke varer evig. Det er et sentralt poeng i den kristne tro.

La oss derfor be for kristne og alle mennesker som bombes, forfølges og som lever i krig og konflikt. La oss be om at lidelsen ikke skal vare evig. La oss be om lindring.

Midt i denne vanskelige tiden vil vi likevel ønske alle våre lesere en god og fredfull påskehøytid.