Norge har blitt et liberalt samfunn, der den enkeltes personlige frihet settes høyt. Kardemommeloven har blitt et implisitt og eksplisitt argument i mange politiske debatter. Så lenge man ikke skader andre, kan man gjøre som man vil. Det lar seg argumentere for – men bare så lenge vi snakker om voksne borgere.

Et barn trenger beskyttelse fra samfunnet, også når foreldrene ikke makter å beskytte det. Og både skolen og foreldre trenger støtte fra samfunnet rundt for å opprettholde grenser som er gode for barnet. Noen ganger påvirker vår frihet andre mennesker på måter vi ikke overskuer.

Samfunnet har aldersgrenser for mange ting. Det finnes religiøs, seksuell og kriminell lavalder. Det finnes en nedre grense for når man kan ha betalt arbeid. Myndighetsalderen gir oss selvråderett og lar oss stemme ved valg. Skumle filmer og videospill har aldersbillett. Det har også alkoholholdig drikke generelt og sprit spesielt.

Det er ikke nødvendig å gi barn tilgang til et kommersielt produkt som eksperimenterer med deres helse, bare fordi vi ikke vet alt om konsekvensene

Aldersgrenser er beskyttelse

Å sette en aldersgrense har stort sett den hensikten å beskytte barn. Nå ser vi at sosiale medier med all sannsynlighet har skadelig innvirkning på barns sosiale liv og psykiske helse. I tillegg bidrar sosiale medier til økt skjermbruk, noe som generelt gir mindre fysisk aktivet og tid utendørs.

I miljøretten finnes føre-var-prinsippet. Det betyr at man ikke skal vente til skade er oppstått før man bestemmer hva som er rett politikk, men at man skal «unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når man fatter beslutninger». Når man ikke vet hele rekkevidden av det man er i ferd med å gjøre, må man la det være til man eventuelt vet mer. Skadepotensialet er for stort til å ta sjanser.

Dette prinsippet kan vi bruke på flere felter enn når det gjelder miljøet. Det er ikke nødvendig å helle masse gift i en innsjø for å sjekke om det er skadelig. Vi kan rett og slett gå ut fra det ut fra alle indisier og liknende tidligere tilfeller. Det er ikke nødvendig å gi barn ubegrenset tilgang til et rendyrket kommersielt produkt som kapitaliserer på deres usikkerhet og eksperimenterer med deres helse, bare fordi vi ikke vet alt om konsekvensene.

Barna taper/barna vinner

I dag er det opp til foreldre å nekte barna sosiale medier. Det er godt tenkt av de strenge foreldrene, men fører ofte til sosial utestenging for barna deres. Det betyr at dagens foreldre og barn i liten grad kan stå opp mot presset. Barna taper uansett hva foreldrene gjør.

Derfor er det et gode at regjeringen nå står opp mot de internasjonale selskapene og vil forby sosiale medier for barn under 15 år. Det vil skjerme barndommen for alle. Det tekniske som må til, kommer til å utvikles, nå som behovet er der.