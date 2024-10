Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er deprimerende at trusselnivået mot jødiske mål i Norge igjen er ytterligere skjerpet. Etter angrep på og ved de israelske ambassadene i Stockholm og København, blir også norsk politi nå bevæpnet de neste fire ukene.

PST er oppsiktsvekkende konkrete om hva trusselen denne gangen dreier seg om. De knytter trusselnivået ikke bare eksplisitt til den pågående eskaleringen av konflikten i Midtøsten, men nevner helt konkret at de er bekymret for personer med tilknytning til Norge og Iran. Truslene kan ramme jødiske og israelske mål i Norge.

Derfor er det viktig at alle tar ansvar for den retorikken de bruker om konflikten.

Trygghetsfølelsen

Dette viser at Midtøsten-konflikten ikke bare er en regional konflikt, men at den i stor grad også rammer vår trygghetsfølelse, vår økonomi og andre forhold her hjemme. Det betyr derfor også mye for oss her i Norge hva som skjer i Midtøsten. Det er konflikter mange steder i verden, men det er ikke alle som rammer oss som den mellom israelere og palestinere gjør.

Folk bør senke terskelen for å ta kontakt med PST, dersom de ser eller opplever noe som gir grunn til mistanke om radikalisering eller terrormotiver

For norske jøder skal det ikke være noen tvil: Vi slår ring om dem. Fellesskapet står støtt ved deres side. Vi er alle en del av det norske samfunnet, og fellesskapet skal beskytte alle minoriteter i dette landet. Derfor er det positivt at PST tar trusselen på alvor.

Nær omgangskrets

PST oppfordrer også vanlige folk til å vise større aktsomhet i tiden som kommer, og sier at vi heller bør ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite. De som er bekymret for noe, bør kontakte sikkerhetstjenesten. PST peker på at når det har vært terrorangrep i Norge, så har mennesker i nær omgangskrets av gjerningsmennene vært bekymret. Folk bør senke terskelen for å ta kontakt med PST, dersom de ser eller opplever noe som gir grunn til mistanke om radikalisering eller terrormotiver.

Iranske myndigheter, som er representert med ambassade i Oslo, bør gjøres oppmerksom på at hendelser som setter norske borgere i fare, vil gjøre ubotelig skade på våre diplomatiske forbindelser. Iran kan ikke sette norske borgere i fare uten at det skal få konsekvenser for forholdet mellom Norge og Iran.