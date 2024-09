Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ukulturen med overdrevent høye lederlønninger og sluttavtaler har vært en viktig del av det politiske bildet de siste årene. Denne uken kunne Dagens Næringsliv fortelle at det kirkelige Allstad AS (tidligere Opplysningsvesenets fond) nylig brukte 5,9 millioner på en sluttavtale med en direktør, og at fondet siden 2018 har brukt 12 millioner på såkalte taushetsavtaler. OVF skiftet nylig navn til Allstad AS.

Alvorlig for tilliten

Slik skal det ikke være. En fallskjerm på 17 måneders lønn er en litt vel generøs avtale, noe som kler offentlige aktører dårlig. Antallet sluttpakker som er gitt i Opplysningsvesenets fond siden 2018 er oppsiktsvekkende høyt.

Allstad AS er ikke en hvilken som helst privat aktør. Den kan ikke gjøre som den vil uten at det skader tilliten.

For det andre bidrar såkalte taushetsavtaler til å legge lokk på informasjon, konflikt og eventuell ukultur som burde kommet tydeligere frem i lyset. Å betale seg ut av problemene er sjelden eksempel på god konflikthåndtering. En taushetsavtale betyr blant annet at ansatte slutter mot å inngå en økonomisk avtale som innebærer at de ikke skal kommentere innholdet i avtalen.

Taus ledelse

Dessuten er ikke Allstad AS en hvilken som helst privat aktør. Den kan ikke gjøre som den vil uten at det skader tilliten. Fondet skal skape inntekter og utbytte til Kirkebevaringsfondet fra blant annet eiendom, prestegårder, energi og kapitalforvaltning. På spørsmål fra pressen har fondets direktør Ole-Wilhelm Meyer svart at OVF ikke kommenterer personalsaker. Heller ikke spørsmålene fra Vårt Land har Meyer besvart. Det er ikke tillitsvekkende eller tilfredsstillende for et fond i Allstad AS’ posisjon.

En av dem som fikk en sluttavtale ved avskjed fra jobben i OVF, tidligere eiendomsdirektør Anne Stine Eger Mollestad, uttaler selv at avtalen er taushetsbelagt og at hun derfor ikke kan gå i detaljer om den. «Men jeg kan si så mye at størrelsen på sluttpakken viser at det var en alvorlig sak og at min tidligere arbeidsgiver har vært meget opptatt av at saken ikke skulle bli offentlig kjent», sa hun til DN.

Da Opplysningsvesenets fond tidligere var et statlig fond, var det underlagt offentlighetsloven og dermed transparent. Det er det ikke lenger nå. Det betyr imidlertid ikke at Allstad AS ikke er avhengig av tillit i offentligheten. De mange sluttpakkene og taushetsavtalene bidrar ikke til en slik tillit utad.

Vårt Land opplyser om at politisk redaktør Berit Aalborg ikke har vært delaktig i skrivingen av denne lederen på grunn av inhabilitet. Grunnen er familiær tilknytning til Ole Wilhelm Meyer som er direktør i Allstad (tidligere OVF).