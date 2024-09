Kirkefondet bar i 103 år navnet Opplysningsvesenets fond (OVF). 1. september skiftet det statlige fondet navn og status: Allstad ble et statlig eigd aksjeselskap, underlagt Næringsdepartementet.

Stortinget vedtok også i juni at utbyttet fra Allstad AS skal gå til Kirkebevaringsfondet, et nasjonalt løft for å ivareta kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.

Nå viser det seg at OVF, på oppløpssiden mot navn- og statusskiftet, har brukt millioner på slutt- og taushetsavtaler.

Kirkefondet, under ledelse av direktør Ole-Wilhelm Meyer, signerte tidligere i år en hemmelig sluttavtale med eiendomsdirektør Anne Stine Eger Mollestad som hadde en samlet ramme på 5,9 millioner kroner.

Det melder Dagens Næringsliv (DN).

12 millioner på taushetsavtaler

Hovedelementene i sluttavtalen er:

Fritak for arbeidsplikt fra juni og ut året, med full lønn.

Fallskjerm på 17 måneders lønn.

Pensjonskompensasjon.

Dagens Næringsliv avdekker også at siden 2018 har OVF og direktør Meyer inngått fem taushetsavtaler med en samlet verdi rundt 12 millioner kroner.

Taushetsavtaler betyr at ansatte slutter mot å inngå en økonomisk avtale som innebærer at de ikke skal kommentere innholdet i avtalen.

PRESTEGÅRDSSKOG: Allstad skal som gamle OVF tjene penger på skogsdrift i gamle prestegårdsskoger, som her i Bjørkelangen i Akershus. (Erlend Berge)

Eksdirektør: Viktig at saken ikke skulle bli offentlig kjent

Avisen har spurt Meyer om hvordan forsøket på si opp eiendomsdirektør Anne Stine Eger Mollestad endte med en sluttavtale verdt 5,9 millioner kroner:

– Vi kommenterer ikke personalsaker, svarer Meyer DN.

Vårt Land har prøvd å å innhente kommentarer fra Meyer, men han har ikke besvart Vårt Land.

Men Mollestad letter på sløret:

– Sluttavtalen er i utgangspunktet taushetsbelagt, så jeg kan ikke gå i detaljer om saken. Men jeg kan si så mye at størrelsen på sluttpakken viser at det var en alvorlig sak og at min tidligere arbeidsgiver har vært meget opptatt av at saken ikke skulle bli offentlig kjent, opplyser hun til DN.

Skal skape millionutbytte fra eiendom og verdipapirer

Allstad AS, altså gamle OVF, skal skape inntekter og med det utbytter til Kirkebevaringsfondet fra fire forretningsområder:

Eiendom, inkludert gamle prestegårdsskoger og tomtefeste.

Prestegårder: bygningsforvaltning, utleie, og «konseptutvikling for ny bruk av eiendommene».

Energi: Selskapene Clemens Kraft og Geisli Energi der Allstad er majoritetseier.

Kapitalforvaltning.

Fikk nei til innsyn

Så lenge Opplysningsvesenets fond var et statlig fond, var det underlagt offentlighetsloven – og var transparent.

Nå vil Allstad holde kortene tett til brystet. Vårt Land spurte tidligere i høst om innsyn i en søknadsprosess ved å be om søkerlisten til en ledig direktørstilling.

Svaret ble nei.

– Allstad AS er ikke omfattet av offentleglova, så vi distribuerer ikke søkerliste, opplyste Judy Velle Hafredal, direktør HR, kommunikasjon og bærekraft.