Denne uken meldte Vårt Land at Mímir Kristjánsson kritiserer Finansavisen for «å mistenkeliggjøre sykemeldt kristen-leder». Det skjedde etter at Finansavisen i flere artikler har problematisert at daglig leder i KFUK-KFUM Global Norge, Fredrik Glad-Gjernes, er sykemeldt samtidig som han driver aksjonisme.

Kristjánsson mener Finansavisens artikler er eksempel på latterliggjøring «eller egentlig shaming og mobbing», av folk som er sykemeldte. En av artiklene i Finansavisen hadde tittelen «Langtidssykemeldt kristen-leder er statlig betalt yrkesdemonstrant».

Trenger ikke være sengeliggende

Pressen skal vokte seg når vi omtaler menneskers sykemeldinger, ettersom vi sjelden har innsikt i personens helsetilstand. Det er vanskelig å vite hvilke medisinske vurderinger leger eller helsepersonell har lagt til grunn for sykemeldingen. Det er heldigvis leger og ikke journalister som sykemelder folk.

Det er relevant å stille spørsmål ved en leders sykemelding, men vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner basert på informasjon vi ikke har tilgang til

Kristjánssons poeng om at man ikke trenger å være sengeliggende for å være sykemeldt, er godt. Det er ingen krav til at sykemeldte skal måtte sitte stille og bortgjemt i et svart rom.

Forståelige spørsmål som stilles

Så skal vi ta høyde for at kritikken av Glad-Gjernes kommer i en kontekst hvor det er debatt om selve sykelønnsordningen i Norge. Ledere i maktposisjoner, som Glad-Gjernes er i KFUK-KFUM Global Norge, bør være bevisste på hvordan deres sykemelding fremstår utad. Det gjelder for eksempel når man driver med aktivisme ved siden av sin lederjobb.

I en slik situasjon er det forståelig at noen stiller spørsmål ved Glad-Gjernes’ sykemelding, gitt at han også er synlig i roller som er assosiert med den jobben han har i KFUK-KFUM Global Norge. Det er relevant å stille slike spørsmål, men vi skal likevel være varsomme med å trekke konklusjoner eller dømme hans sykemelding basert på informasjon vi utenforstående ikke har tilgang til.