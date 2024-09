Mener Finansavisen mistenkeliggjør sykemeldt kristen-topp

– Jeg mener at dette er et eksempel på latterliggjøring, eller egentlig shaming og mobbing, av folk som er sykemeldte, sier Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt.

Han reagerer sterkt på en sak som ble slått opp på førstesiden i Finansavisen forrige uke:

«Langtidssykemeldt kristen-leder er statlig betalt yrkesdemonstrant», lød tittelen på saken.

Kristjánsson mener at avisen i både den og i oppfølgende artikler går langt i å antyde at daglig leder i KFUK-KFUM Global, Fredrik Glad-Gjernes misbruker sykelønnsordningen.

I den første saken het det:

«Fredrik Glad-Gjernes skulle ha ledet KFUK-KFUM Global i Norge. I stedet lever han på sykelønn fra NAV, blokkerer oljekonferanser, Ap- og FrP-møter med Extinction Rebellion, sultestreiker og demonstrerer for Gaza. Utad sier han at han har permisjon.»

Dagen etter fulgte avisen opp med reaksjoner fra Mahmoud Farahmand, som sitter i finanskomiteen for Høyre. Han ønsker nå å endre sykelønnsordningen.

– Min umiddelbare reaksjon er at det er urovekkende at folk er så åpne om hvordan de misbruker velferdsstaten, uttalte Farahmand blant annet.

– Gammeldags idé

Mímir Kristjánsson mener både Finansavisen og kritikere overser et vesentlig poeng:

Ingen av dem kjenner Glad-Gjernes helsetilstand. De vet heller ikke hvilke faglige vurderinger som legen hans har lagt til grunn for sykemeldingen.

– Det er det som gjør denne saken så absurd. Her sitter man og problematiserer noens sykemelding fordi man selv, ut fra egen amatørholdning, synes det høres urimelig ut, sier Kristjánsson.

På generelt grunnlag påpeker han at det å være sykemeldt ikke er ensbetydende med å være sengeliggende.

– Jeg går ikke med på at du misbruker sykelønnsordningen bare fordi du viser deg på gata. Det synes jeg er en veldig gammeldags idé om hva sykdom skal være. Vi kan ikke ha det sånn at bare fordi du mottar helsehjelp og velferd i Norge, så skal du ikke ha lov til å gå på strikkeforening, trene, møte på gudstjeneste eller stille opp på et foreldremøte, mener han.

Fasteaksjon foran Stortinget SYKEMELDT: – Jeg bruker sykmelding slik den er tiltenkt, sier Fredrik Glad-Gjernes til Finansavisen. (Annika Byrde/NTB)

– Noe helt annet

Fra KFUK-KFUM Global har Finansavisen fått opplyst at Glad-Gjernes har vært sykmeldt fra sjefsjobben i i hele 2024. Han skal ha jobbet «litt» i 2023.

Glad-Gjernes har selv opplyst at han har vært sykemeldt i om lag 11 måneder. Til Finansavisen har han anslått at han noen uker bruker 35 til 40 timer på å jobbe med demonstrasjoner, noe han kun bruker fritiden til. Til Nettavisen har han understreket at han kun har nådd dette timetallet noen få uker i løpet av sykemeldingsperioden.

Mens han tidligere var sykemeldt 100 prosent, er han i dag 30 prosent friskmeldt, opplyser han til avisen.

– Jeg bruker sykmelding slik den er tiltenkt, nemlig å bli frisk og ha nok krefter til familie og livet generelt, mens jeg blir frisk, sier han til Finansavisen.

Glad-Gjernes påpeker til avisen at det er en vesentlig forskjell på aktivisme og å jobbe i KFUK-KFUM Global.

– Å være daglig leder er hard jobbing ved datamaskinen. Jeg vil ikke gå inn på diagnosen min, men noen timer på gaten og rope og bevege seg er noe helt annet enn å jobbe foran PC-en. Dette har jeg snakket med legen min om. Det er fritiden min. Jeg er ingen sjanse til å jobbe fullt, sier han til Finansavisen.

Jeg går ikke med på at du misbruker sykelønnsordningen bare fordi du viser deg på gata — Mímir Kristjánsson

Sammenlikner aktivisme med fotball

Mímir Kristjánsson medgir at det for noen kan virke rart at man kan ha krefter til aktivisme som sykemeldt, men ikke til jobb.

– Men jeg vil sammenlikne det med å spille fotball, gå på treningssenter eller gå turer, sier han.

Ved flere diagnoser kan slike aktiviteter ha en helsefremmende effekt, påpeker Kristjánsson.

Rødt-politikeren har tidligere skrevet boka Mamma er trygda, om sin egen mor som er uføretrygdet. Holdningen til syke, som han mener Finansavisen viser gjennom sine artikler om Glad-Gjernes, har han også sett ellers i samfunnet, ikke minst til uføre.

– Når uføre legger ut bilder på internett av at de trener, sitter det folk klare til å mobilisere og si at de burde ha kommet seg på jobb. Men det er en misforstått idé.

En slik holdning mener han kan få alvorlige konsekvenser.

– Det verste som kan skje er at folk som er syke og trygdet, ikke tør å gå ut, ikke tør å trene, ikke tør å ha venner, ikke tør å leve noenlunde sosiale og greie liv. Det kan de bli sykere av, og det koster samfunnet mer penger, sier Rødt-politikeren.

– Helt absurd

Vårt Land har vært i kontakt med Glad-Gjernes som sier at han opplevde det «helt absurd at Finansavisen mente at jeg kunne vært i fullt arbeid og droppet sykemeldingen, fordi de hevdet at aktivismen min var like krevende som jobben min».

Han mener avisen definerte ham som yrkesdemonstrant uten å vite hvor mye tid han bruker på aktivisme.

«Jeg mener Finansavisen har den syke oppfatning at arbeidsgiver har førsterett på enhver kapasitet hos en syk arbeidstaker. Og at familie og selve livet må ha sekundær prioritet. Slik var det muligens under den industrielle revolusjon, men velferdsstaten fungerer ikke slik», skriver Glad-Gjernes.

Vårt Land har presentert Kristjanssons kritikk for Finansavisen.

– Sykelønn har vokst til en enorm andel av statsbudsjettet. Likevel er det knyttet et tabu til temaet som gjør at det blir kritisert straks det blir omtalt, selv i slike ekstreme tilfeller som med Fredrik Glad-Gjernes, sier redaktør Steinar Grini.

Han legger til:

– Vi skjønner at Kristjansson vil fordømme slik omtale, og at han og andre ønsker å dekke til elefanten i rommet. Finansavisen står da godt i å ta denne belastningen.