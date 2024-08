Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken konkluderte den sakkyndige komiteen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) med at NLA Høgskolen nå når kravene for å beholde høyskoleakkrediteringen sin. Det skjedde etter en negativ konklusjon av et tilsyn i 2019, som varslet at skolen risikerte å miste akredditeringen.

Særlig kritikkverdig var punktet om dårlig akademisk frihet for ansatte og at høyskolen hadde for lav forskningsproduksjon. Ganske raskt etter snudde Nokut om akademisk frihet, ettersom NLA Høgskolen leverte en redegjørelse på om lag 100 sider.

På nivå med andre

Fra 2019 til i dag har høyskolen lagt ned mye jobb for å sikre akkrediteringen. NLA har blant annet styrket fagmiljøet innen økonomi og administrasjon, økt førstestillings- og toppkompetansen slik at den samlede kompetansen er på nivå med akkrediterte høyskoler. Dessuten har NLA Høgskolen dokumentert økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon, samt lærerutdanning.

Arbeidet med å utbedre kritikkpunktene virker å ha gitt NLA Høgskolen større kraft og mer optimisme enn på lenge. Det trengs sterke og kristne utdanningsinstitusjoner også i fremtiden.

Nå er NLA Høgskolen på nivå med gjennomsnittet av høyskolene. Punktene fra den kritiske Nokut-rapporten er tilfredsstillende utbedret. Den sakkyndige komiteen som har vurdert NLA Høgskolen på nytt, peker likevel på at progresjonen når det gjelder publisering av forskningsartikler kan forbedres, og anbefaler at NLA Høgskolen arbeider strategisk med å øke forskningsvolumet innenfor dette området.

En sterk NLA Høgskolen trengs

Den private NLA Høgskolen er eid av flere kirkesamfunn og kristne organisasjoner, og er et viktig supplement til utdanningsfloraen i Norge. Høyskolen tilbyr et helt unikt perspektiv som kommer studentene og samfunnet til gode.

Derfor er det svært gledelig at høyskolen nå ikke lenger risikerer å miste akkrediteringen. Ikke bare det, men arbeidet med å utbedre punktene virker å ha gitt NLA Høgskolen større kraft og mer optimisme enn på lenge. Det trengs sterke, kristne utdanningsinstitusjoner også i fremtiden.