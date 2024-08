NLA Høgskolen beholder godkjenning etter fersk konklusjon

– Vi er for så vidt ikke overrasket over konklusjonen, sier rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal.

Han er glad for at den sakkyndige komiteen som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) satt ned, har kommet fram til at NLA nå når kravene for å beholde akkrediteringen som høyskole. Styret i Nokut skal trolig gjøre et offisielt vedtak i saken 12. september.

GLAD: Så glad er Sigbjørn Sødal for den ferske konklusjonen (NLA Høgskolen)

Nokut opprettet nemlig et tilsyn av institusjonen i slutten av 2019. Konklusjonen derfra var ikke særlig positiv.

Komiteen kom den gang fram til at den akademisk frihet hos de ansatte var for dårlig og at det var for lav forskningsproduksjon.

At høyskolen ikke hadde god nok akademisk frihet snudde imidlertid Nokut på. Det skjedde etter at NLA selv leverte en redegjørelse på om lag 100 sider. Nokut holdt derimot fast på at forskningen var for svak.

---

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Høyskolen tilbyr utdanninger innen fagområdene journalistikk, kommunikasjon og medier, pedagogikk, lærerutdanning, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon og musikk.

Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

---

– Vi har hatt en formidabel vekst

Etter at Nokut snudde på punktet om akademisk frihet handlet tilsynet om to ting:

– Nivået på akademisk publisering og kompetansenivået i staben, det vil si hvor mange av de ansatte er professorer eller dosenter og så videre, sier Sødal.

I rapporten fra desember 2021 skrev Nokut at høyskolen måtte jobbe spesifikt med følgende punkt:

Styrke fagmiljøet innen fagområdet økonomi og administrasjon.

Øke førstestillings- og toppkompetansen slik at den samlede kompetansen er på nivå med akkrediterte høyskoler.

Dokumentere økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon og lærerutdanning.

Rektoren forteller at NLA fra før også mente at forskningen burde styrkes, og at høyskolen allerede var i gang med dette.

– Vi var heller ikke fornøyd med resultatene slik de var, og forskning har vært og er fortsatt et hovedsatsingsområde i vår egen strategi.

Den ferske rapporten bekrefter at NLAs arbeid har gitt resultater.

– Vi har hatt en formidabel vekst, og nå er vi oppe på nivå med et snitt av høyskoler. På få år er både andelen toppstillinger, det vil si professorer og dosenter, og den vitenskapelige publiseringen blitt doblet gjennom interne opprykk, ansettelser og flere andre tiltak som har bidratt til å styrke forskningen, forteller Sødal.

Tips til videre arbeid hos høyskolen

I rapporten kommer det fram at NLA Høgskolen nå er på et tilfredsstillende nivå på punktene som skulle utbedres. Samtidig kommer det fram i rapporten at det enda er områder høyskolen kan fortsette å arbeide med.

I rapporten kommer det blant annet fram at fagmiljøet for økonomi og administrasjon er styrket, men at ledelsen bør være oppmerksomme på at miljøet er spredt utover de ulike studiestedene i landet.

Videre heter det at «Den sakkyndige komiteen mener også at progresjonen når det gjelder publisering av forskningsartikler kan forbedres, og vil anbefale NLA å arbeide strategisk med å øke forskningsvolumet innenfor dette fagområdet fremover.»