Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Både på nettsiden til Kirkens Bymisjon og i en rekke stillingsannonser markedsfører organisasjonen seg som «livssynsåpen». Prost i Nordre Follo, Espen Andreas Hasle, mener bruken harmonerer dårlig med stiftelsens vedtekter som skildrer at Kirkens Bymisjons formål er «å fremme diakonale tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Formålet fremmes i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse».

Forståelig ønske om inkludering

Debatten om Kirkens Bymisjons selvomtale begynte etter at Gyrid Gunnes skrev i et debattinnlegg i Vårt Land at stiftelsen omtaler sitt arbeid som «livssynsåpen diakoni».

Espen Andreas Hasle har helt rett. Kirkens Bymisjon bidrar på denne måten til å tilsløre sin kirkelige tilknytning, noe som blant annet ikke kommer frem i Kirkens Bymisjons stillingsannonser. Det er forståelig at Kirkens Bymisjon ønsker å formidle at mennesker med forskjellig tro kan jobbe der, og at de ønsker å nå mennesker av ulik tro. Det er heller ingen som tar til orde for å utfordre denne linjen.

Det er her Hasles hovedpoeng er spesielt godt: Man trenger ikke skjule hvem man er for å være inkluderende. Det er ingen gode grunner til at Kirkens Bymisjon skal tilsløre sine kristne og humanistiske verdier.

Spenninger om livssyn

Selv sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, at det hos dem ikke er noen motsetning mellom å være livssynsåpne og være forankret i den kristne diakonale tradisjonen. Hun sier til Vårt Land at Kirkens Bymisjons diakoni kjennetegnes av at den er livssynsåpen i møte med mennesker og samfunn.

Generalsekretæren bør ikke underkjenne at det i vår tid og vårt samfunn er spenninger mellom å vise tilknytning til tro, kristendom og kristne verdier på den ene siden, og et stadig mer sekulært press om livssynsnøytralitet på den andre siden. Det er også i denne konteksten debatten om Kirkens Bymisjons identitet og egenomtale blir lest inn.

Kirkens Bymisjon bør være tydelige om sin kristne og diakonale forankring. Det vil sannsynligvis ikke skremme bort noen.