Støre-regjeringen har fått tydelige råd fra Bioteknologirådet om surrogati i Norge. Et klart flertall mener at verken surrogati ved hjelp av assistert befruktning eller kommersiell surrogati skal tillates i Norge. Flertallet i rådet ønsker også å bruke straff mot dem som bryter forbudet, slik barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har ønsket. Hun argumenterer for at det ikke er et poeng i seg selv å straffe dem som benytter surrogatmødre i utlandet, men at straffebestemmelsen kan virke holdningsskapende og underbygge alvoret i lovbestemmelsen.

Forbudt i Norge

Et mindretall i utvalget har både argumentert og stemt for å tillate surrogati i Norge, med ulike flertall for de ulike måtene å tillate surrogati. For eksempel mener et mindretall på seks av utvalgets 15 medlemmer at ikke-kommersiell surrogati skal være en akseptabel metode for assistert befruktning.

Kun Senterpartiet og KrF er restriktive på bioteknologifeltet på Stortinget, og det er gledelig at de får støtte fra et flertall i Bioteknologirådet

Flertallet av Bioteknologirådets medlemmer ser ut til å ha en prinsipiell og klok tilnærming til spørsmålet om surrogati. Det er ikke selvsagt, ettersom en stor andel av den norske befolkningen mener surrogati bør tillates i kommersiell eller ikke-kommersiell form.

Regjeringen bør lytte

Bioteknologirådets flertall har derimot lagt vekt på de sterke argumentene mot å innføre noe slikt. Blant annet er det prinsipielt betenkelig å gjøre barn og kvinners livmor til en handelsvare på den måten. Vi vet fra landene hvor surrogati er tillatt at sosiale kår spiller en viktig rolle for hvilke kvinner som blir surrogatmødre.

Det er bare Senterpartiet og KrF som har forholdsvis restriktiv politikk innenfor bioteknologifeltet på Stortinget, og det er derfor gledelig at disse partiene nå får støtte fra et flertall i Bioteknologirådet. Siden det er regjeringen som har bedt om vurderingene fra rådet, er det å håpe at regjeringen selv lytter til disse rådene i den videre behandlingen av saken.