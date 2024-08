Det sier Bioteknologirådet i en fersk uttalelse.

Støre-regjeringen sendte i desember en bestilling til Bioteknologirådet, fortalte Vårt Land i februar. Beskjeden fra daværende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) var klar:

«Regjeringen vil gjennomføre en evaluering av bioteknologiloven.»

Nå har Bioteknologirådet behandlet første stridssak: Surrogati.

Stort mindretall vil åpne for surrogati i Norge

Rådet som teller 15 medlemmer står langt fra samlet i synet på surrogati, altså at en kvinne kan bære fram et barn for et heterofilt eller homofilt par, forteller brevet som rådet har sendt Helsedepartementet:

Et flertall på ni av Bioteknologirådets medlemmer mener at surrogati ved hjelp av assistert befruktning fortsatt skal være forbudt i Norge.

Et mindretall på seks mener at ikke-kommersiell surrogati kan være en akseptabel metode for assistert befruktning.

Et flertall på tretten av Bioteknologirådets medlemmer ønsker ikke å tillate noen former for kommersiell surrogati i Norge.

Et mindretall på to ønsker å tillate kommersiell surrogati i Norge.

Et flertall på åtte av Bioteknologirådets medlemmer mener at intenderte foreldre som benytter ulovlig surrogati i henhold til norsk rett, også i utlandet, bør kunne straffes (red. anm.: med intenderte menes tiltenkte).

Et mindretall på syv mener at intenderte foreldre som benytter ulovlig surrogati i henhold til norsk rett, også i utlandet, ikke bør kunne straffes.

Barneministeren ønsker straff

Flertallet som ønsker å bruke straff, sier seg dermed enig med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

I 2022 gikk hun ut og sa at nordmenn som får barn ved hjelp av surrogatmor i utlandet må straffeforfølges.

– Det er ikke et poeng for meg at man skal straffe dem som gjør dette, men straffebestemmelser er holdningsskapende og underbygger alvoret ved lovbestemmelsen. Det som er viktig er å tydeliggjøre at dette er et forbud, sa Toppe til NRK.

LEDER: Marianne Aasen leder Bioteknologirådet, som nå har kommet med en uttalelse om surrogati.

Vil ha betalt for å være surrogatmor

Uttalelsen om surrogati er drøftet på tre møter i Bioteknologirådet. Hovedspørsmålet som er drøftet er om det bør åpnes for ikke-kommersiell surrogati i Norge, noe som vil kreve en endring av bioteknologiloven.

Tirsdag la Bioteknologirådet fram funnene fra en fersk meningsmåling gjort av Norstat, som har spurt 1.650 kvinner i fertil alder, 18-45 år.

Omtrent 30 prosent av den spurte kvinnene kunne vurdert å være surrogatmor, men de fleste vil bare vurdere det dersom de får betalt.

Omtrent 65 prosent av kvinnene som svarte at de kunne vurdert å være surrogatmor, ville vurdert å gjøre det for noen som av medisinske grunner ikke kan få barn og for nær familie eller venner.

Omtrent 80 prosent av de spurte kvinnene mente at surrogati burde bli tillat, enten i kommersiell eller ikke-kommersiell form, men kun to av ti kvinner svarte at surrogati fortsatt burde være forbudt i Norge.

Omtrent 50 prosent av kvinnene mener at dersom surrogati blir tillat i Norge, så bør alle ufrivillige barnløse kunne benytte seg av surrogati.

Rødblå partier fikk myket opp loven

Bioteknologiloven splitter Støre-regjeringen. Senterpartiet har bremset for liberaliseringer i tiår, mens Arbeiderpartiet drev fram store lovendringer i 2020, og er åpne for nye oppmykninger.

I juni 2020 sa det rødblå stortingsflertallet, Ap, SV og Frp, ja til:

Eggdonasjon.

Assistert befruktning.

Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.

Nedfryst sæd fra avdøde skal kunne brukes i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske.

Sp sier nei, nei, nei

Sps program lister opp alt partiet er imot når det kommer til bioteknologi, Aps program har kun ett punkt: «Følge opp endringene i bioteknologiloven som sikrer flere mulighet til å stifte familie.»

---

Bioteknologiloven

Loven ble liberalisert i 2020.

Støre-regjeringen har bestilt en lovevaluering fra Bioteknologirådet, som skal være ferdig innen 15. mai 2025.

---