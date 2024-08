Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forrige uke la finansminister Trygve Slagsvold Vedum fram den såkalte perspektivmeldingen. Den blir lagt fram hvert fjerde år og tar for seg fremtidens utfordringer, og hvordan disse skal møtes. I denne meldingen er ikke ideelle aktører nevnt med et eneste ord. Dette står i sterk motsetning til meldingen som ble lagt fram i 2021, der private, og dermed også ideelle ble nevnt, slik Vårt Land skrev nylig.

Dette skjer til tross for at det blir brukt stor plass på helse- og omsorgssektoren, der ideelle aktører leverer en rekke viktige tjenester. Bare i hovedstaden blir 15 av 36 sykehjem drevet av ideelle aktører. Dette viser hvor viktig disse aktørene er for at Norge skal makte å tilby disse tjenestene. Ifølge perspektivmeldingen trenger vi 180.000 ekstra personer i denne sektoren innen 2060.

Det er både skuffende og overraskende at Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke anerkjenner de idelle innsats. Dermed framstår de ideelle aktørene et B-lag i norsk sammenheng.

Mer ansvar til pårørende

Ifølge departementet blir de pårørende viktigere i årene som kommer, og vi få mer ansvar. Men som vi alle vet, kan ikke de pårørende ta alt ansvar for eldre. Ikke minst fordi vi i dag har et samfunn der både menn og kvinner i økende grad er i arbeidslivet. Dette er en utvikling som er både ønsket og som det blir tilrettelagt for.

Fungerende leder i KrF, Dag Inge Ulstein, kaller denne unnlatelsen med rette oppsiktsvekkende. Han mener vi ikke har råd å overse viktige aktørene på denne måten. Han får støtte av blant annet administrerende direktør på Lovisenberg, Vidar Haukeland, som viser til at det er et politisk ønske om at minst 25 prosent av innsatsen innenfor helse- og omsorg skal dekkes av ideelle aktører.

Ikke holdbart

Det er på ingen måte holdbart at en så stor aktør som ideell sektor blir holdt utenfor regjeringens langtidsplanlegging. Denne sektoren er viktig for å få blant annet vår helse- og sosialsektor til å gå rundt. Dette må anerkjennes tydelig i et så viktig dokument som regjeringens perspektivmelding.

Ideell sektor bidrar ikke bare med flere hender, men de bidrar også i en del tilfeller til et mer variert og alternativt tilbud. Det finnes eksempler på ideelle aktører som i større grad gir tilbud til for eksempel religiøse grupper eller minoriteter. Dette er et viktig tilbud som er viktig i et samfunn som stadig blir mer sekulært.

Det er både skuffende og overraskende at det er en Sp-leder som ikke anerkjenner de idelle innsats. Dermed framstår de ideelle aktørene en B-lag i norsk sammenheng. Det er både urovekkende og uklokt. Det er å håpe at det blir gjort endringer i dette under behandlingen i Stortinget i høst.