I perspektivmeldingen fra 2021 kunne vi lese at «samarbeid med ulike typer private leverandører, herunder kommersielle og ideelle, er viktig for å sikre mangfold og et variert tilbud» og at «Bruk av private leverandører og innkjøpssamarbeid kan bidra til effektivisering».

Ingen slike ord er å finne i meldingen som ble lagt frem av finansminister Trygve Slagsvold Vedum fredag. Der blir ikke ideelle aktører eller leverandører nevnt med ett eneste ord.

Men det blir brukt mye tid og mange ord på en sektor hvor idelle aktører i dag leverer omsorgstjenester. Det vil trengs 180.000 ekstra sett med hender i helse- og omsorgssektoren i 2060, ifølge beregninger fra perspektivmeldingen. De legger også til grunn at det vil være 700.000 flere eldre i landet om 35 år. Høye fødselstall etter krigen og lengre leve alder trekkes fram som årsaker til utviklingen.

– Det blir alltid framstilt som noe negativt at vi blir flere eldre, men det er jo veldig positivt og skyldes blant annet det velferdssamfunnet og helsevesenet vi har. Det hadde vært verre hvis levealderen hadde gått ned og vi ble færre eldre, sier Vedum i et intervju med NTB.

– Men det medfører også noen utfordringer, hvor den viktigste er å få flere ut i jobb. Det vil spare staten for masse penger og gi oss økte inntekter. Og når flere kommer i jobb, får flere det bedre, sier han.

Bare i Oslo blir 15 av 36 sykehjem drevet av ideelle aktører. På landsbasis blir rundt 8,5 prosent av landets sykehjemsplasser drevet av private, kommersielle eller ideelle tilbydere, ifølge en kartlegging gjort av Helsedirektoratet i 2022.

Mer ansvar til de pårørende

Det er ikke bare staten og kommunen som må forberede seg på økt press fra en aldrende befolkning.

– Med dagens ressursinnsats per innbygger vil behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren langt overstige veksten i arbeidsstyrken, skriver Finansdepartementet i perspektivmeldingen.

Derfor er pårørende en viktig ressurs. Og en som vil bli noe sjeldnere, ifølge departementet.

– I takt med den demografiske utviklingen vil det framover bli færre pårørende per eldre som trenger hjelp.

De pårørende vil derfor få mer ansvar, både for sine nære, men også for samfunnet.





– Sterkt kritikkverdig

Dag Inge Ulstein, fungerende leder i KrF, mener det er sterkt kritikkverdig at ideelle aktører ikke er nevnt i perspektivmeldingen.

– De er viktige, ledende aktører i helsefeltet som vi ikke har råd til at overses på denne måten, skriver Ulstein i en melding til Vårt Land.

Han kaller det hele oppsiktsvekkende.

– Jeg må si at jeg synes det er oppsiktsvekkende at de ideelle på i det hele tatt ikke får det fokuset de fortjener av denne regjeringen, selv om det dessverre ikke er noe nytt, mener Ulstein.

Han er ikke alene om å stille spørsmål rundt det som mangler i perspektivmeldingen.

– Det jeg finner spesielt er at det overhodet ikke henvises til betydningen av ideell og frivillig sektor innen helse og omsorg, skriver Vidar Haukeland, administrerende direktør i Lovisenberg, i en e-post til Vårt Land.

Han peker på at et behov for flere arbeidende i helse- og omsorgsektoren, også må tas utenfor kommunebudsjettene.

– Ideell og frivillig sektor vil uten tvil måtte ta en betydelig del av løftet. Det er et politisk ønske at minst 25 prosent av innsatsen innen omsorg skal dekkes av ideelle aktører. Dette burde vært reflektert i perspektivmeldingen, skriver Haukeland.

---

Perspektivmeldingen 2024

Anslår at vi kommer til å være 700.000 flere eldre i 2060.

Helse- og omsorgssektoren vil ha behov for 180.000 flere sysselsatte.

Antatt økning i samlet sysselsetting er på knappe 75.000 personer

Perspektivmeldingen legger også opp til at uføre må jobbe 30 prosent i snitt, yrkesdeltakelsen blant ikke-vestlige innvandrere må opp til 85 prosent og at sykefraværet må ned.

Perspektivmeldingen forteller om Norges økonomiske utsikter i et langsiktig perspektiv.

Presenteres av Finansministeren hvert fjerde år.

---