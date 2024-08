Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag forrige uke var KrF-politiker Joel Ystebø og hans gravide kone Anna i Nederland for å se Brann spille mot Go Ahead Eagles. Der ble Ystebø hetset på det groveste av andre norske fotballsupportere.

Ystebø omtaler hendelsen slik: «Vi sto i en trang kø mellom to busser for å komme inn. Da kom det opp tre-fire menn rett bak oss, som jeg tror tok seg fram til oss. Så begynte de å synge: «Ystebø skal dø, Ystebø skal dø.» En av mennene skal videre ha sagt: «Det er ikke personlig, men politisk hat».

Selv beskriver Ystebø situasjonen som «heftig», og det var ubehagelig for hans gravide kone. En annen Brann-supporter sa etterpå at dette var det verste han hadde sett. Heldigvis tar supporterklubben til Brann tydelig avstand fra hendelsen: «Vi er alle Brann-supportere og skal oppføre oss skikkelig mot hverandre og mot alle andre, sier styreleder Erlend Vågane.

Spørsmålet er likevel om supporter- og fotballmiljøene i stor nok grad tar tak i den økende hetsen. Det må være nulltoleranse for hets i fotballen, så vel som alle andre steder.

Dette tegner et bilde av en fotballkultur som ikke i tilstrekkelig grad har maktet å ta tak i den hetskulturen som får utvikle seg.

Supporter- og fotballkultur

De siste årene har det vært flere eksempler på supportere som har hetset andre i forbindelse med kamper. I mai ble det for eksempel kjent at Kristiansund fotballklubb utestengte en supporter i 35 kamper etter hets. Samtidig viser en fersk rapport fra Norges Fotballforbund (NFF) at det også er en stor økning i hets internt i klubbene og mellom spillere fra 2022 til 2023. NFF har sortert de uønskede hendelsene i fire kategorier: vold, trusler, vold og trusler og hets og trakassering. Samtlige kategorier har hatt en økning.

Ikke minst ble dette synlig i helgas kamp mellom Moss og Vålerenga, der frivillige ble angrepet av supportere til Oslo-laget.

Dette tegner et bilde av en fotballkultur som ikke i tilstrekkelig grad har maktet å ta tak i den hetskulturen som får utvikle seg. Her må både fotballklubbene og supporterklubbene ta et krafttak. Det haster.

En generell samfunnstrend

Det er også viktig å peke på at dette er en del av en trend i samfunnet, også internasjonalt. Og hets skjer i økende grad både i sosiale medier og i den fysiske virkeligheten. Ikke minst ser vi dette i den pågående amerikanske valgkampen der presidentkandidat Donald Trump har hetset sine motstandere gjennom flere år.

En måte å få bukt med dette på, er å anmelde langt flere hendelser med hets, trakassering, vold og trusler. Påtalemyndigheten må få midler til å prioritere slike saker. Folk som hetser må utestenges fra fotballstadion eller andre aktuelle steder, men vi må også stille krav til supporterne som står side om side med de som hetser. Hets må få konsekvenser, både når det skjer, og i etterkant. Ellers får vi ikke bukt med denne ukulturen.