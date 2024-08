Det var under kvalifiseringskampen i Conference League forrige uke at Joel Ystebø ble hetset. Han fortalte om hendelsen i et Facebook-innlegg onsdag ettermiddag. Bergens Tidende omtalte saken først.

– Det er ikke personlig, men politisk hat

Torsdag forrige uke var Ystebø og hans gravide kone Anna i Nederland for å se Brann mot Go Ahead Eagles.

Sammen med resten av Brann-supporterne ble de busset fra det Ystebø beskriver som en hybrid av et utested og et billettkontor. Et system han mente fungerte veldig godt. Det var utenfor stadion det ble ubehagelig.

– Vi sto i en trang kø mellom to busser for å komme inn. Da kom det opp tre-fire menn rett bak oss, som jeg tror tok seg fram til oss. Også begynte de å synge: «Ystebø skal dø, Ystebø skal dø», forteller den unge KrF-politikeren.

Ystebø forklarer at han ble overrasket, men valgte å ignorere ropene fra Brann-supporterne. Da skal en av mennene ha lagt hånda si på skulderen til 22-åringen og sagt:

– Det er ikke personlig, men politisk hat.

Vondt for kona

Situasjonen utenfor stadion i Deventer beskriver han som heftig, men at det tok litt tid før det gikk opp for ham.

– Det opplevdes ganske ubehagelig for min kone, også gikk det nok ikke opp for meg før vi var inne på stadion hva som egentlig hadde skjedd, sier Ystebø.

Politikeren forteller at det i pausen kom bort en annen Brann-supporter og sa at det som skjedde utenfor stadion var det verste han har sett.

– Vi har fått en del meldinger og støtte etter posten på Facebook. Jeg har også blitt gjort kjent med hvem supporterne var, forteller Ystebø.

De skal i følge Ystebø være en del av supportermiljøet rundt Brann. Supporterkoordinator i Brann Morten Tallhaug var ikke tilstede på kampen, og sier til Vårt land at han ikke ønsker å kommentere hendelsen.

– Vi er alle Brann-supportere og skal oppføre oss skikkelig mot hverandre og mot alle andre, sier Erlend Vågane, styreleder i supporterklubben Bataljonen, til Bergens Tidende.

Eliteserien fotball 2024: Brann - Fredrikstad KOK: Både denne gjengen og Ystebø håper nok på seier og mål mot nederlandske Go Ahead Eagles torsdag kveld. (Paul S. Amundsen/NTB)

Skjenkenekt

Ystebø ønsker ikke å spekulere i hva som er årsaken til hendelsen i Nederland. Han utelukker allikevel ikke at hans motstand mot alkoholskjenking på Brann Stadion kan ha spilt inn.

– Det eneste vi vet om bakgrunnen for hendelsen er at det er politisk motivert, sier Ystebø

Bystyremedlemmet i Bergen forteller at både han og kona skal tilbake på Brann Stadion i kveld, når returoppgjøret mellom Brann og Go Ahead Eagles skal spilles.

– Tre fulle menn i Deventer skal ikke få ødelegge. Jeg har aldri opplevd dette på Stadion i Bergen tidligere, forteller Ystebø og legger til:

– Denne hendelsen har ikke endret mitt syn på idrett og alkohol.

---

Joel Ystebø (KrF)

Bystyrerepresentant i Bergen

Nestleder i KrFU

Gift, med en datter på vei.

---