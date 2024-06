Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Selv om det er høyresiden, med Tage Pettersen (H) i spissen, som har ivret tydeligst for kutt i støtten til tros- og livssynssamfunn, har heller ikke Jonas Gahr Støre (Ap) utelukket endringer i fremtidens finansiering. Den delen av statens penger som går til religion og livssyn er såpass stor at alle slags sparepolitikere lurer på hvordan den kan bli mindre.

Presset mot de små samfunnene kommer ikke til å opphøre med dette lovforslaget

Uklart medlemskrav

Minister Kjersti Toppe (Sp) legger nå frem regjeringens endelige forslag til ny trossamfunnslov. Det skjer etter en høringsrunde som har ført til vesentlige endringer sammenliknet med forslaget statsråden sendte ut. Det omstridte demokrati-kravet er tatt ut, kjønnskravet er endret og antallsbegrensningen er landet.

Tidligere har minste antall medlemmer for å utløse støtte vært 50 personer. I forslaget som ble sendt ut, ble tre ulike tall luftet: 100, 300 og 500 medlemmer. Regjeringen landet på 100, men med unntak som gjør at samfunn i en del tilfeller kan ha 75 medlemmer. Lederen i Human-etisk forbund, Christian Lomsdalen, mener at denne unntaksbestemmelsen som ministeren vil innføre for sitt eget nye krav, bare skaper rot.

Akkurat her har HEF et poeng. Ikke bare er det uklart, det kan også føre til mer byråkrati enn dersom kravet hadde vært absolutt.

Mangfold og begrensning

I Norge har vi et stort mangfold av livssyn, religioner og konfesjoner. Det er verdifullt. Men mosaikken består av veldig små fliser: I 2018 hadde 43 prosent av trossamfunnene færre enn 100 medlemmer. En lovendring rammer ikke de store, den rammer de små, og spesielt samfunn som er kongregasjonalistisk organisert.

Imidlertid kommer ikke presset mot de små samfunnene til å opphøre med dette lovforslaget. Dersom de små skal fortsette å være små uten å miste støtte, må de forberede seg på å endre organisasjonsform. De senere år har vi også sett flere sammenslåinger i kristennorge, blant annet da de fleste menighetene i De frie evangeliske forsamlinger gikk inn i Pinsebevegelsen i fjor, da to pinsemenigheter i Østfold slo seg sammen i 2022 og da Oslos tre metodistmenighet nylig ble én.

Det er strategisk lurt av små trossamfunn å lete etter mulige ekteskapskandidater før tiden renner ut.