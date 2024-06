– Når det skjer endringer i medlemstall og innretting, så kan det være grunn til at man må se på ordninger – om de fungerer for vår tid.

Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre på spørsmål fra Vårt Land om det er aktuelt for Arbeiderpartiet å endre måten støtten til Den norske kirke og andre trossamfunn beregnes på.

Bakgrunnen er Høyres Tage Pettersens utspill i Vårt Land i vinter om at partiet hans kan gå inn for grunnleggende endringer i finansieringssystemet hvis de får regjeringsmakt igjen.

– Støtten er ikke lenger bærekraftig, sa Høyres fremste livssynspolitiker på Stortinget den gang.

Årsaken? Den er best forklart trinnvis:

Likebehandling: Andre tros- og livssynssamfunn har krav på å få like mye i statsstøtte per medlem som Den norske kirke får. Det følger av «likebehandlingsprinsippet» i både grunnlov og menneskerettigheter.

Til nå har ingen store partier villet røre disse prinsippene, som kom på plass med det brede kirkeforliket i Stortinget i 2008.

Men i vinter gikk altså Høyre sammen med Venstre og Frp i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om å signalisere at finansieringssystemet «er ikke bærekraftig på sikt».

Siden har debatten gått i Vårt Lands spalter.

Støre: – Blir det behov, så må dialogen være god

Vårt Land intervjuer Jonas Gahr Støre om trosstøtten etter at han har holdt sin halvårlige oppsummering i statsministerens representasjonsbolig bak slottet.

Støre avkrefter vel å merke at han og Ap/Sp-regjeringen har gått med planer om, eller har tenkt mye på, endringer i trosstøtten.

Like fullt: på direkte spørsmål fra Vårt Land vil ikke Støre frede dagens finansieringssystem.

– Freder du finansieringssystemet den neste perioden, eller ikke?

– Nei, jeg ønsker ikke å gå inn på det og kommentere det. Vi har vist i våre budsjetter hva vi har ment til nå. Dersom det blir behov for å se på det med nye øyne, så må det skje med en god og inkluderende dialog, sier Støre.

– Men mener du at det er bærekraftig det systemet vi har nå?

– Jeg har ikke noen nye signaler å komme med, sier han.

TRADISJON: Tirsdag holdt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sin halvårlige, oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg, slik mange statsministre har gjort før ham. (Cornelius Poppe/NTB)

Refser Høyre for å begynne i feil ende

Både Høyre, Venstre og Frp kuttet i sine alternative statsbudsjett for 2024 i støtten til Den norske kirke. For Høyres del var kuttet på 268 millioner kroner.

Jonas Gahr Støre refser Høyre for å begynne i «feil ende» ved å foreslå kutt i statsstøtten og gå sammen med Venstre og Frp om å signalisere at finansieringssystemet ikke er bærekraftig.

– Høyre begynner jo i den enden at de kutter og gjør det nærmest på et eget grunnlag, på et eget bakrom i Stortinget. Det har vi ikke gjort. Hvis det er behov for endringer her, så ønsker vi å ha en veldig åpen dialog om det og et godt grunnlag for å vurdere slike spørsmål, sier Støre.

Høyres Tage Pettersen understreket vel å merke overfor Vårt Land i vinter at «det er viktig at vi gjør et grundig arbeid når vi kommer i posisjon og kan endre noe».

– Det er viktig for tros- og livssynsorganisasjoner og kirken å ha forutsigbarhet og trygghet. Derfor er dialog og gode prosesser viktig, fortsetter statsminister Jonas Gahr Støre.

– Er det aktuelt å redusere bevilgningen fremover i deres budsjetter?

– Nå har vi levert et budsjett og revidert det budsjettet. Jeg har ikke noe mer kommentar til det.