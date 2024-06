Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Utvalget for en mer verdig død, nedsatt av den danske regjeringen, har anbefalt at det i Danmark skal bli lovlig å yte dødshjelp til døende, på vilkår. Anbefalingen er svar på den danske regjeringens bestilling om «å starte en samtale om en mer verdig død (...).». Underveis i arbeidet har to av utvalgets ti medlemmer gitt seg i protest mot at utvalget åpner for aktiv dødshjelp i Danmark.

Danmark kan dermed følge i fotsporene til land som Australia, New Zealand, Portugal, Spania, Belgia, Nederland, Luxembourg, Colombia, Canada, USA og Sveits hvor ulike varianter av aktiv dødshjelp eller dødshjelp er tillatt.

Behandlingsbegrensning finnes allerede

Aktiv dødshjelp skiller seg radikalt fra den passive dødshjelpen som har vært vanlig i de fleste land, som også kalles behandlingsbegrensning. Det siste innebærer bare å avslutte nytteløs behandling, som gjør at pasienten dør av sykdommen. Med aktiv dødshjelp eller dødshjelp, dør pasienten som følge av en handling.

Bak argumentasjonen for aktiv dødshjelp ligger en tanke om at det er inhumant å la mennesker – for eksempel terminalt syke pasienter – dø en naturlig død. Sentralt i denne tankegangen ligger det moderne menneskets kontrollbehov for å styre eget liv. «Pasienten må selv kunne avgjøre når man vil dø», argumenteres det.

Intensjonen bak forslagene om aktiv dødshjelp eller dødshjelp er å hindre menneskelig lidelse og smerte. Denne intensjonen henger sammen med mangel på kunnskap om hva moderne medisin i dag kan gjøre for å hindre slik lidelse og smerte.

Problemet med denne argumentasjonen er at den setter en annen grense for menneskeverdet enn den som har vært rådende i moderne tid. Et menneskeliv er et menneskeliv. Aktiv dødshjelp åpner for en rekke etiske spørsmål med høyst tvilsomme svar: Hva er et verdig liv? Når skal et såkalt uverdig liv avsluttes? Det argumenteres for at fysisk syke skal få aktiv dødshjelp, men hva med psykisk syke?

Ingen bør kjenne seg som en byrde

At den enkelte skal måtte besvare disse spørsmålene selv, vil flytte grensen for hva som regnes som et verdig liv. Resultatet vil uunngåelig bli at mange vil kjenne seg som en byrde for familie og samfunn – og dermed kjenne press til å ty til aktiv dødshjelp.

Dødshjelp er derfor misforstått godhet som ikke bør tillates i Norge.