Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uka skrev Vårt Land at to lovsangsledere er klare for kvartfinale i The Voice. Lisbeth Fumero (19) er lovsangsleder i Filadelfiakirken i Hamar. Liv-Margrethe Muren Ulvund (25) er lovsangsleder i NLM-forsamlingen Salem i Bergen. Disse to står igjen i finalen blant åtte finalister.

Blir heiet fram

I Filadelfiakirken i Hamar vises The Voice på storskjerm når deres egen lovsangsleder skal i ilden. Til Vårt Land sier Lisbeth Fumero at det er som å ha «en stor bonus-familie i ryggen.» Hun forteller også at hun opplever en sterk støtte fra hele Kristen-Norge. Hun tror at erfaringene fra lovsangsarbeidet i menigheten har hjulpet henne i sangkonkurransen, og peker på at hun har sunget hele livet og er blitt både tryggere og vant til å stå på en scene. Liv-Margrethe Muren Ulvund opplever stor trygghet i å ha menigheten i ryggen når hun skal stå på scenen.

Kirker og kristne miljøer er heller ikke en hvilken som helst scene. Ofte er det slik at de som prøver seg blir heiet fram og tatt godt imot.

Får prøvd seg

Det er ikke tilfeldig at to lovsangsledere har nådd langt i The Voice. Vi har ofte sett eksempler på at ungdom fra kristne miljøer har deltatt og nådd langt i sangkonkurranser og i musikkverden generelt. Mange steder i landet har kirker og kristne miljøer gode sang- og musikkmiljøer som gjør at barn og ungdom får erfaring og får prøvd seg på en scene. Dette gjør at de både får verdifull musikalsk sangerfaring, men også at de blir vant til å opptre på en scene. Å tåle presset ved å stå i sentrum for andres blikk og prestere godt i øyeblikket er avgjørende kompetanse for en artist.

Kirker og kristne miljøer er heller ikke en hvilken som helst scene. Å opptre i en kirke eller kristen forsamling er ofte trygt, fordi de som hører på både heier og ønsker den som opptrer vel. Det kan bidra til at flere tør å prøve seg.

Orgelmusikk og lovsang

Det er vel kjent at kirken gjennom mange år har bidratt til ulike tradisjonelle musikktyper som orgelmusikk og klassisk korsang. Men de siste tiårene har kirken og kristne forsamlinger bidratt til å fostre andre typer musikere. I Norge finnes det nå blant annet flere rocke- og popmusikere som har fått sin første sang- og musikkopplæring i kristne miljøer.

Kristne miljøer bidrar dermed med viktig musikk- og kulturbygging som kommer hele samfunnet til gode. Det blir ofte sagt at kirken bidrar med kirker som viktige kulturarenaer for norsk musikkliv. Men det er verdt å løfte fram at norske kirker og forsamlinger også bidrar sterkt inn med musikalsk opplæring og innhold. Dette er det god grunn til å være stolt over.

Og bak de som blir stjerner, står tusen kormedlemmer, trommiser og teknikere som aldri får verdens søkelys på seg, men som utgjør stammen i sitt lokale kultur- og menighetsliv.