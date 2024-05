– Man går rundt og gruer seg, gleder seg og er veldig spent. Jeg har ventet hele uken, forrige uke – ja, hele livet på dette, sier Lisbeth Fumero når Vårt Land ringer henne like etter lydprøven til fredagens kvartfinale.

19-åringen fra Løten er én av deltakerne som fredag er klar til kvartfinale i sangkonkurransen The Voice på TV 2.

Hun er til vanlig lovsangleder i pinsemenigheten Filadelfia Hamar, og forteller at hun opplever sterk støtte fra Kristen-Norge når hun deltar i sangkonkurransen.

– Det er det fine med det kristne miljøet: du har hele Kristen-Norge som er med å heie, støtte og stemme. Det er som å ha en stor bonus-familie i ryggen.

The Voice 2024: Livesending 2 KVARTFINALE: Lisbeth Fumero er blant finalistene som nå står klar til kvartfinalen fredag. (Thomas Andersen / TV 2/TV 2)

Hun tror erfaringene fra lovsangsarbeidet i menigheten har hjulpet henne i sangkonkurransen.

– Når man har vokst opp i kirken og har sunget hele livet, så blir man tryggere og vant til å stå på en scene. Selv om The Voice er helt annerledes, så hjelper det at man har blitt vant til å stå foran folk.

Har heiagjeng på Hamar

På Hamar sitter ungdomsarbeidet i Filadelfiakirken klar med TV-sendingen på storskjerm når kvartfinalen er i gang fredag.

– Vi håper hun går helt til topps. Men uansett hvordan det går, så har hun vist så mye av hva hun kan, og vi er stolte av henne uansett, sier Renate Stenberg-Johansen, ungdomsleder i Filadefiakirken i Hamar.

STØTTE: Lisbeth Fumero (t.v.) og ungdomsleder Renate Stenberg-Johansen i Filadelfiakirken Hamar (Privat)

Forrige fredag sto jubelen i taket da det ble klart at lovsangslederen deres kom videre til kvartfinalen.

– Det er veldig stas, sier Renate Stenberg-Johansen, som lover at det vil komme mange stemmer fra ungdommene i menigheten.

Også hun tror bakgrunnen i kirken har vært en hjelp i musikkonkurransen.

– Lisbeth har ikke bare sunget i kirken, hun har også ledet andre ungdommer inn i det. Jeg tror at det gjør at hun kan stå sterkt i både troen og i musikken.

Det er trygghet i å vite at en har menigheten i ryggen. — Liv-Margrethe Muren Ulvund, The Voice-deltaker

NLM-lovsangsleder: – Over all forventning

Furemo er ikke den eneste lovsangslederen som skal konkurrere i The Voice fredag. Også Liv-Margrethe Muren Ulvund (25), lovsangsleder i NLM-forsamlingen Salem i Bergen, er blant de åtte finalistene.

– Jeg er spent, og på grunn av låtvalget er jeg mer spent enn i forrige uke. Nå kjenner jeg at nervene har begynt å komme, sier Ulvund etter fullført lydprøve torsdag.

– Hadde du trodd at du skulle stå i en kvartfinale nå?

– Aldri i livet. Jeg turde ikke å tenke så langt. Målet mitt var å komme videre fra «blind audition», så alt etter det er en bonus. Dette har gått over all forventing.

The Voice 2024: Livesending 2 OVERRASKET: – Dette har gått over all forventning, sier Liv-Margrethe M. Ulvund. Bildet viser øyeblikket det ble klart at hun er videre til kvartfinalen. (Thomas Andersen / TV 2/TV 2)

Hun er glad for at de er to lovsangsledere i kvartfinalen.

– Det er veldig kjekt å ha Lisbeth der. Selv om vi ikke kjente hverandre fra før, så har man likevel noe til felles som gjør at det oppleves som at man kjenner hverandre. Da er det godt å stå sammen.

Hun forteller at hun får mange støtteerklæringer fra folk som har sett henne på skjermen. Det som rører aller mest er å høre fra kristne som ber for henne.

– Det er noen av de beste meldingene jeg får. Det er trygghet i å vite at en har menigheten i ryggen, og jeg blir rørt av at folk ber for meg, sier Ulvund.