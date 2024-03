Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kvinnegruppa Ottar fortjener honnør. Denne uken anmeldte de mennene bak russebussen Pøbben på Bryne. Russebussen er malt med en enorm og eksplisitt sex-scene, med karikerte kropper og porno-estetikk. Anmeldelsen ble, som ventet, henlagt.

Det er ikke veldig rart at politiet ikke prioriterer å behandle en slik sak. Like fullt bør ikke henleggelsen stanse samtalen om ungdom og pornokultur. At noe er lovlig, betyr ikke at det er etisk akseptabelt.

Vi kan gjerne skylde på ungdommen, men det er de voksnes oppgave å sette grenser

Tilsynet for høg moral

Samfunnet trenger sårt et større rom for å samtale om hva som er rett og galt, godt og vondt, et rom for å snakke om hvilke verdier som skal prege fellesskapet og det offentlige rom. I et liberalt demokrati har ikke moralen særlig mange fanebærere. Det er vanskelig å si stort mer enn at alle skal få gjøre som de vil så lenge de ikke skader andre. Det er ikke bare kirkelederne som skygger unna i frykt for å bli utdefinert som et forgangent Tilsynet for høg moral, slik Inger Lise Rypdal sang om på 60-tallet.

Å mene noe om hva som gagner og ikke gagner oss mennesker og kloden, sånn rent ut over det juridisk tillatte, krever mot. Det er dette motet vi voksne ikke har hatt når ungdommene synes det er greit å sende påtrengende og kvinnefiendtlig porno ut i det offentlige rom.

For vi kan gjerne skylde på ungdommen, men det er tross alt voksnes oppgave å sette grenser. Normene er ikke noe som springer ut av barns intuitive gode moral, men trenger autoritet og håndheving ovenfra for å gjøre seg gjeldende. Når ungdom utagerer, er det fordi de har fått anledning til å utagere, og det er det voksne som er ansvarlige for.

Ungdom tar ansvar

16 år gamle Rosa Horiat, som sitter i Søndre Nordstrand ungdomsråd, tok nylig i Klassekampen til orde for at det bør innføres 18-årsgrense for å se porno, med krav om bank-ID. Rogaland KrFU er helt enige. Rød Ungdom krever aldersgrense og nettfilter mot porno.

Her utviser altså ungdommene det motet voksne har manglet. Med 18-årsgrense og obligatorisk identifisering vil barn og unge skjermes, både for å se porno og for at pornoen preger barnekulturen. Over halvparten av norske barn ser porno før de er tretten år, og det har stor påvirkning på livet deres.

Vi som er voksne bør støtte de ungdommene som ønsker grenser. Å identifisere seg ved porno-titting er en lav pris å betale for å beskytte våre barn og unge.