Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har satt i gang en evaluering av bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i 2020, og ikke uten kontroverser. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er og var uenige på flere viktige punkter i dette feltet.

Bioteknologirådet skal stå for arbeidet. At loven nå evalueres var ukjent for regjeringspartner Senterpartiet, frem til Vårt Land skrev om det tidligere denne uken.

Ukjente halvsøsken

Et av temaene som skal behandles i prosessen, er hvorvidt barn som er blitt til ved egg- eller sæddonasjon skal ha rett til å vite om eventuelle halvsøsken.

Internasjonalt har det flere ganger blitt rullet opp tilfeller der én donor er opphav til en stor mengde barn, i noen tilfeller flere hundre. Dette er svært alvorlig. For det første utarmes den genetiske rikdommen i befolkningen. I tillegg kan det oppstå svært uheldige personlige situasjoner. Ettersom donorbarn er i samme generasjon og med høy sannsynlighet bosatt i relativ nærhet til hverandre, er det åpenbart at halvsøsken kan ende opp med å få barn sammen.

Også norske borgere som er unnfanget ved hjelp av sæd fra donorer har opplevd å være én av mange halvsøsken. DUIN, Foreningen for donorunnfangede, uttaler at dette i seg selv kan gi «psykososial uro for donorunnfangede». Videre er DUIN kritiske til eksport og import av donorsæd, også fordi det kan føre til kommersialisering av feltet.

Absurd

En anonym, donorunnfanget kvinne fortalte NRK i fjor at hun føler seg masseprodusert og at tanken på eventuelle halvsøsken alltid er med henne. «Det er absurd å gå i butikken og møte mennesker som ligner meg selv, og som kan være et halvsøsken. Det er ingen akseptabel måte å spørre om det på», sier kvinnen.

Når myndighetene legger til rette for unnfangelse ved donasjon, påhviler det dem et stort ansvar. De er ansvarlige for å sikre barnas rettigheter i enda høyere grad enn for andre barn. At mennesker i dag bør ha rett til å vite om sine genetiske halvsøsken, er åpenbart.