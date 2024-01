Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et singalesisk ektepar opplever å ha blitt presset ut av jobbene sine som ansatte i Sjømannskirken. Støttespillerne til ekteparet omtaler oppsigelsesprosessen som «svært uryddig». Ingen fra Sjømannskirken ville stille til intervju om saken som Vårt Land omtalte denne uken.

Avskjedigelsesprosess

Ekteparet Srima og Mika Bandara har i 33 år vært kokk og vaktmester ved Sjømannskirken i Dubai. De var dermed blant åtte millioner fremmedarbeidere i emiratet ved Den persiske gulfen. Til tross for sin lange innsats som av tidligere ansatte ved kirken blir beskrevet som «upåklagelig» og «meget pliktoppfyllende», taler mye for at de to fikk en uverdig avskjed fra Sjømannskirken.

Ansatte kan ikke og skal ikke behandles på den måten ekteparet Bandara har blitt behandlet av Sjømannskirken, verken i utlandet eller i Norge.

Selv ønsket paret å gå av med pensjon i juni 2024. Det var ikke et kravstort ønske fra to lojale medarbeidere. Likevel ble de sagt opp, måtte pakke kofferten og dra hjem til Sri Lanka mye tidligere, etter press fra arbeidsgiveren. Ekteparet sier selv at de «sitter igjen med vonde følelser». De opplevde blant annet at ledelsen i Sjømannskirken snakket over hodet på dem, og at det stadig dukket opp uriktige påstander i det som bare kan beskrives som en avskjedigelsesprosess.

Sjømannskirken forsvarer seg via e-post fra kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland med at lokalt ansatte behandles i tråd med lokale lover. Det er langt fra tilfredsstillende.

Stiller Sjømannskirken i dårlig lys

Vi må kunne forvente langt mer fra en aktør som Sjømannskirken. En ting er kristne idealer om nestekjærlighet, som ser ut til å være brutt i denne saken. En annen er hvordan en kirke fra et land som Norge har et særlig ansvar for å vise at idealene i norsk arbeidsliv er noe man tror på også i utlandet. Ansatte kan ikke og skal ikke behandles på den måten ekteparet Bandara har blitt behandlet av Sjømannskirken, verken i utlandet eller i Norge.

Når Sjømannskirken velger å ikke stille til intervju, er det flere av ekteparets påstander som ikke blir kommentert. Vårt Land har likevel sett mye dokumentasjon og kommunikasjon som peker i retning av at ekteparet har blitt dårlig behandlet på en måte som ikke ville vært godtatt i Norge.

Myklebust Mæland skriver til Vårt Land at Sjømannskirkens «oppfatning er at paret er behandlet godt». Det er vanskelig å se at det kan stemme, og opprørende at Sjømannskirken ikke i større grad tar selvkritikk og gjennomgår sine rutiner.

Saken setter Sjømannskirken i et dårlig lys.