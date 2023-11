Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NRKs nye dokumentarserie Ingen elsker Bamsegutt, laget av den erfarne programlederen Tore Strømøy, har igjen satt velferdsstatens grenser på dagsorden.

TV-dokumentaren handler om en mann som har opplevd mye motgang i livet med blant annet mobbing, sykdom og overgrep. Etter hvert reiste han til Filippinene med kone og barn, og dermed «sa han fra seg» en del grunnleggende rettigheter i velferdsstaten uten å forstå hva han gjorde. Senere prøvde han å få hjelp, uten å nå frem.

Velferdsstaten bør ordne opp

Tore Strømøy og NRK skal ha honnør for å løfte fram et enkeltmenneskes historie på denne måten. Nå tyder mye på at mannen og familien får den hjelpen de trenger, takket være TV-serien og en påfølgende innsamling på Spleis.

Velferdsstaten bør kunne ordne opp for mennesker uavhengig av medieeksponering og ressurser

Det er likevel to ting som spesielt bør uroe oss med denne saken.

For det første er det selvsagt ikke greit at det trengs en TV-serie og innsamling på Spleis for å hjelpe folk som har falt utenfor. Historien om «Bamsegutt» er sannsynligvis bare en av mange andre lignende historier, om folk med få ressurser som har havnet i en vanskelig situasjon og sliter med å få hjelp. Velferdsstaten bør kunne ordne opp for mennesker uavhengig av medieeksponering og ressurser.

Mer klarspråk trengs

For det andre viser TV-serien frem et fenomen vi kjenner fra en rekke andre saker hvor velferdsstatens tjenere har gjort feil: Det er nesten ikke mulig å finne ut hvem som hadde ansvaret. Enda mindre er de ansvarlige villige til å ta ansvaret ved å stå frem, beklage og si at det ble gjort feil som nå skal rettes opp. Igjen sitter vi med inntrykket av et ansiktløst byråkrati som ikke vil ta ansvar.

Historien om Bamsegutt viser at ikke alle voksne mennesker er i stand til å forstå de intrikate formuleringene og reglene som gjelder for eksempel for støtte fra NAV. Daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) satte i gang «Klarspråk»-prosjekt i 2016, men prosjektet ble kuttet av senere kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Er det noe TV-serien om Bamsegutt viser oss, så er det at staten må fortsette arbeidet med å gjøre kommunikasjonen med vanlige folk enklere og mer forståelig.