Bærum baptistmenighet har handlet mot reglene. I 2019 ble det klart at et medlem til deres menighetsråd lever i et homofilt parforhold. I følge et vedtak Baptistsamfunnet gjorde i 2000, er homofil praksis ikke forenelig med lederstillinger. Det har derfor vært uro knyttet til Bærum-menigheten siden 2019.

Tidligere i høst vedtok landsmøtet i Baptistkirken at kirkesamfunnet ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv. Menigheter som ikke følger vedtaket, skal kunne suspenderes.

I helgen var det menighetsmøte i Bærum baptistkirke, og de viker ikke: «Med gårsdagens møte fastholder vi vårt tidligere vedtak om at alle medlemmer er valgbare til alle verv», sier Ole Svinningen, som er leder av menighetsrådet, til Vårt Land. Med andre ord løper de en risiko for at det reises eksklusjonssak.

Dersom Baptistsamfunnet mener alvor med sitt vedtak fra i høst, bør de også ta konsekvensen av det

Det har skjedd før

I 2006 ble Oslo 3. Baptistmenighet ekskludert fra Baptistkirken etter en prosess som strakk seg over flere år. Da en kvinne som levde i partnerskap ble valgt inn i ledelsen i 2004, ble det bråk. Til tross for at hovedstyret ikke ønsket å reise eksklusjonssak, kom det opp på landsmøtet etter at et tilstrekkelig antall medlemskirkers ønske. To tredels flertall var nødvendig for å ekskludere Oslo 3. baptistmenighet fra kirkesamfunnet. Det endte med at 73,5 prosent av de stemmeberettigete på landsmøtet stemte for, og Baptistsamfunnet ble en menighet fattigere.

Denne prosessen skapte mye støy og smerte for de involverte, og et enkelt nettsøk kan bekrefte at debatten var svært hard. I dag har debattklimaet mildnet i de fleste kristelige sammenhenger. Det har også skjedd en saksmessig holdningsendring i løpet av de 17 årene som har gått. Dersom det blir reist eksklusjonssak mot Bærum baptistmenighet nå, blir det spennende å se resultatet.

Ta seg selv på ordet

Like fullt er det nettopp en eksklusjonssak som bør finne sted hos baptistene. Bærum baptistmenighet sier selv at de ikke ønsker å overtale noen om sitt syn, men bare ha muligheten til å praktisere det de mener er rett innenfor kirkesamfunnets strukturer. Dersom Baptistsamfunnet mener alvor med sitt vedtak fra i høst, bør de også ta konsekvensen av det.