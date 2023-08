Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et slikt forbud vil sende feil signal i en tid der demokratiet er under press, sier Den norske kirkes preses Olav Fykse Tveit. Det har han helt rett i.

Det er ikke hensynet til minoriteter som gjør at et forbud nå diskuteres i Sverige og Danmark, det er sikkerhetspolitiske hensyn. Er nasjonens overlevelse i fare må selvsagt enkelte prinsipper lempes på, men det er ikke situasjonen i Sverige og Danmark nå. Det var heller ikke situasjonen da Norge i 2016 undertegnet en svært omstridt avtale med Kina. Den kom etter seks års hardt diplomatisk og økonomisk press. Lakseeksport eller en mulig økning i terrortrusselen er ikke gode grunner til å fire på viktige prinsipper. Da er verdiene som definerer oss som samfunn lagt ut på billigsalg.

Rosverdig tilbakeholdenhet i møte med koranbrenning

Den minoritetspolitiske dimensjonen er mer framtredende i den norske debatten. Det er forståelig at minoriteter har en lavere terskel for krenkelser enn majoriteten. Vi skal ikke så inderlig vel tåle krenkelser som ikke rammer oss selv. Ytringsfriheten forbyr oss ikke å anerkjenne andre menneskers følelser og frykt. Koranen har en annen stilling for muslimer enn Bibelen har for kristne. Den representerer Gud selv. Det er ingen unnskyldning for å gripe til vold, eller rope om forbud, men det er forståelig at det opprører og sårer. Samlet sett har norske muslimske ledere de siste årene vist en rosverdig tilbakeholdenhet i møte med koranbrenningen.

Det vi ønsker å stoppe er hatet som ligger bak koranbrenningen, og det vi prøver å unngå er polariseringen handlingen bidrar til. Da er forbud mot selve koranbrenningen et lettvint, men feilrettet virkemiddel.

Det er lite som tyder på at koranbrenningene vi har sett i Norge reelt sett er noen form for religionskritikk. Det er hatefulle handlinger fra hatefulle mennesker, og de kjemper definitivt ikke for demokratiet som verner deres rett til koranbrenning. Det normale, og riktige, i slike situasjoner er å møte hatet med fordømmelse og motargumenter. Samtidig er det dette koranbrennerne ønsker.

Lettvint å forby

Koranbrenning er lov, og skal fortsatt være lov. Det betyr ikke at man kan gjøre hva man vil så lenge man brenner en koran samtidig. Hatefulle ytringer som bryter loven må slås hardt ned på, selv om det brennes en bok ved siden av. Når koranbrenninger ved moskeer gjør at barn ikke tør å oppsøke moskeen har det gått for langt. Religionsfriheten er en viktig del av ytringsfriheten. Retten til å fritt kunne oppsøke et gudshus er like grunnleggende som retten til å brenne koranen.

Det vi ønsker å stoppe er hatet som ligger bak koranbrenningen, og det vi prøver å unngå er polariseringen handlingen bidrar til. Da er forbud mot selve koranbrenningen et lettvint, men feilrettet virkemiddel. Koranbrenning misbrukes både av islam-hatere og islamister. Det er ingen enkle løsninger på denne meningsløse symbolkrigen som setter slik fyr på vår samtid. Vårt beste svar er å verne om våre verdier, ytringsfrihet, demokrati og medmenneskelighet.