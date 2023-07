Vårt Land: «Vi slutter oss til den amerikanske presidentens hyllest av Jens Stoltenberg»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag denne uken ble det endelig bekreftet at Jens Stoltenberg lot seg overtale til å fortsette i den viktige jobben som Natos generalsekretær et år til. Han blir dermed sittende til oktober 2024. I en uttalelse sier Stoltenberg: «Jeg er beæret av de Nato-alliertes beslutning om å forlenge min periode som generalsekretær. De transatlantiske båndene mellom Europa og Nord-Amerika har vernet om vår frihet og sikkerhet i nesten 75 år, og i en farligere verden er vår sterke allianse viktigere enn noensinne».

Ønsket av USA og Tyskland

Jens Stoltenberg ble i utgangspunktet valgt for fire år. Nå går han inn i sitt tiende år som sjef for forsvarsalliansen og blir dermed den nest lengst sittende generalsekretær i Nato gjennom tidene. Kun nederlenderen Joseph Luns, som var sjef mellom 1971 og 1984, er foran på statistikken, skriver NRK. De to siste generalsekretærene før Stoltenberg, nederlandske Jaap De Hoop Scheffer og danske Anders Fogh Rasmussen, satt i fem år.

Flere av de 31 Nato-landene har ønsket at Stoltenberg skulle fortsette som generalsekretær. USA er ett av disse landene. Den amerikanske presidenten, Joe Biden, har i en uttalelse fra Washington hyllet Stoltenberg for hans solide lederskap i Nato. Biden ønsket imidlertid at Stoltenberg skulle utnevnes for to nye år. Når det likevel endte med kun ett år er det fordi Frankrike er noe mindre begeistret for Stoltenberg enn det for eksempel Biden er. Tyskland var derimot tidlig ute med å konkludere med at Stoltenberg burde fortsette.

Vi slutter oss til uttalelsen fra den amerikanske presidenten som hyller Jens Stoltenberg for hans solide lederskap i Nato.

Stødig ledelse

Selvsagt er vi i Norge svært fornøyd med Stoltenbergs jobb i Nato. Selv om han representerer alle de 31 landene i alliansen, så har han verdier og et utgangspunkt som vi i Norge kjenner oss igjen i. Det ville i hovedtrekk vært det samme uansett hvilket politisk utgangspunkt en norsk generalsekretær i Nato hadde hatt. Men selv om vi legger vårt eget norske og nordiske perspektiv til side, så er det all grunn til å hevde at Stoltenberg har vært en stødig, dyktig, solid og tydelig generalsekretær.

Gjennom hele den svært krevende perioden med russisk krig i Ukraina er det vanskelig å se for seg at noen ville gjort en bedre og mer solid jobb enn Stoltenberg har gjort. Med sitt nordiske utgangspunkt har han vært både tydelig og klar utad, og samtidig lyttende til de ulike Nato-landenes behov.

Vi slutter oss derfor til uttalelsen fra den amerikanske presidenten som hyller Jens Stoltenberg for hans solide lederskap i Nato. Det er uten tvil gode nyheter at han fortsetter.

