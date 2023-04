Vårt Land: «Dersom den kristne bokbransjen skal overleve, må bøkene være gode»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den kristne bokbransjen har lenge gått i motbakke. Siden begynnelsen av 80-tallet har antallet kristne bokhandlere i Norge sunket fra 64 til rundt 15. De kristne forlagene har stort sett unngått nedleggelse, med unntak av Vårt Land forlag, som ble avviklet for et par år siden. Like fullt arbeider de fleste av dem på marginen, med lav inntjening og usikre utsikter.

Effektivisering og sekularisering

Helge Brunstad i Bibelbutikkene AS forteller til Vårt Land om effektiviseringsgrep som har sikret driften. Og det er viktig for bransjen å tenke nøye gjennom sine egne forretningsmodeller. Like fullt hviler nedgangen på noen underliggende premisser som aktørene i bransjen ikke kan endre alene, uansett hvor flinke de er: Norge er i en sekulariseringsprosess, og markedet for kristelig litteratur har dermed skrumpet inn.

Det er rett og slett ikke fett å skrive, produsere eller selge bøker med kristelig tilsnitt i Norge. Det er i stor grad takket være ildsjeler at bransjen fortsatt er såpass levende som den er.

Vårt Land har rapportert om misnøye hos bokhandlerne, fordi forlagene selger sine egne bøker i nettbutikker og ikke gir bokhandlerne den rabatten de synes er rimelig. Forlagene er ikke enige i kritikken. De mener de er avhengig av flere salgskanaler enn butikkene for å overleve.

[ Dei kristne forlaga bidrar til at kristne bokhandlar må legge ned ]

De kristne bokhandlerne og de kristne forlagene er ikke bare avhengige av forfattere og kunder, de er også avhengige av hverandre. Og når økonomien er stram og det er få steder å hente penger, er det ikke unaturlig at de beveger seg inn på det som tradisjonelt har vært separate banehalvdeler. Når krybben er tom, bites som kjent hestene.

Utvide markedet

Skal den kristne bokbransjen overleve, er den avhengig av å utvide markedet sitt. For at det skal skje, må forlagene opparbeide seg tillit i større sirkler enn de indrekirkelige. Sentralt i en slik tillitsbygging står selve produktet som skal selges: den kristne boka. I disse dager anmelder Vårt Land et knippe andaktsbøker for å undersøke hvordan det står til. Norge trenger gode andaktsbøker, så bransjen bør lese Vårt Lands kritikk nøye og ta notater underveis.

Men i fremtiden trengs også en annen type bøker: Bøker som med godt kunnskapsgrunnlag kan opplyse og diskutere spørsmål knyttet til religion og eksistens, uten å ha et forkynnende formål. Skal den kristne boka overleve, må den henvende seg bredt.