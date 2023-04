Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ramona Hustadnes Monslaup og Karoline Olette Steinarsrud i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) har i et innlegg i Vårt Land tatt til orde for at flere kristne ungdommer bør velge offentlig skole fremfor kristne internatskoler.

De to traineene mener å se at det er en mangel på kristne på de offentlige skolene og at det derfor er vanskelig å starte lag der. De mener kristne ungdommer bør tenke på hvor de kan bety mest for ikke-troende.

Traineene er modige og har flere gode poenger. Særlig er de inne på noe essensielt når det gjelder det å være kristen blant mennesker med et annet livssyn. Som kristen bør man ikke kun være med andre kristne. Viktigheten av å være en kristen også blant dem med andre livssyn kan knapt overvurderes.

Likevel bør man være forsiktig med hvordan man snakker til unge mennesker om ansvaret for å dele troen sin. Når traineene bruker Jesu ord til disiplene om at de skal være lys i mørket, og at norsk ungdom derfor bør gå på offentlige skoler, er intensjonen god, men budskapet likevel utfordrende. Det å leve som kristen bør utfordre både unge og voksne, men det er også en fare for at unge pålegges et for stort ansvar som ender opp med å bli en byrde.

Tyngende ansvar

I et intervju med Lagets konstituerte generalsekretær, Anne-Lin Hynnekleiv, i dagens Vårt Land understreker hun at Laget ikke vil legge noe byrde på skuldrene til norske ungdommer om å skulle unngå at offentlige skoler «mørkner». Det er det svært viktig at hun gjør.

Ingen kristne ungdommer skal måtte føle at de personlig bærer ansvaret for den kristne troens plass i samfunnet. Det er trossamfunnenes ansvar, og ikke minst de offentlige institusjonene, som er pålagt å være livssynsåpne og ha rom for alle slags livssyn og tro.

I studentundersøkelsen som Laget gjennomførte i 2018 kom det tydelig frem at at unge kristne ikke deler troen sin. Det indikerer at de voksne – lærere, foreldre, skolen og samfunnet ellers – ikke har klart å gi dem den tryggheten de trenger. Men det gjelder ikke bare den offentlige skolen.

Også de kristne internatskolene har et ansvar, og det handler om mer enn å gi kristne (og andre) skoleelever et alternativ til den offentlige skolen. Som skoler for kristen ungdom bør de også sørge for at elevene får verktøy og evne til også å omgås ikke-troende og være åpne om troen sin med dem.

Det skal føles trygt å være åpen om tro, både i private og offentlige rom. Det krever at noen gir deg den tryggheten, og det ansvaret bærer aldri ungdommen alene.