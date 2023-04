Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det går nå mot et historisk søksmål og mulig rettssak mot den amerikanske TV-giganten Fox News, som må forsvare seg mot anklager om overlagt spredning av valgløgner i forbindelse med valget i 2020. Den høyreorienterte TV-kanalen er saksøkt av selskapet Dominion Voting Systems, som er beskyldt av både Fox News og Donald Trump for at stemmemaskinene deres ble brukt til å manipulere valgresultatet.

Udokumenterte påstander skal ikke få stå uimotsagt, og bli fremmet som fakta. Det er ikke et demokrati verdig. — Vårt Land

Det er ikke lagt fram dokumentasjon om det påståtte valgfusket. Tvert imot er slik påstander gjentatte ganger blitt avvist. Også flere republikanere som hadde øverste ansvaret opptelling i sine stater har avvist valgfusk. Likevel har TV-kanalen fortsatt å vise til at valget er stjålet.

Dominion anklager blant annet Fox News for ærekrenkelser og krever 1,6 milliarder dollar i erstatning. Går du inn på hjemmesidene til Dominion Voting Systems møtes du av denne teksten over hele forsiden: «Valgdesinformasjon er farlig og truer demokratiet».





En av de viktigste rettssakene i USA

Ett av bevisene som skal være tilbakeholdt, er et lydopptak av Trump-advokat Rudy Giuliani. Her erkjente han at det ikke fantes bevis for flere av anklagene han rettet mot Dominion, ifølge The New York Times.

I forbindelse med rettssaken er også Fox News-profil Tucker Carlson i fokus. TV-verten har heiet fram Trump og støttet hans versjon av at valget er stjålet i offentlighet. Samtidig er det kommet fram at han er langt mer kritisk til Trump og det påståtte valgfusket enn han gir uttrykk for på TV. Blant e-poster som blir brukt i injuriesøksmålet skal han ha skrevet om Trump at han var en katastrofe som president. Likevel fortsatte han å spre falske påstander om valgfusk til millioner av seere.

Nyhetsbyrået AFP skriver at rettssaken kan bli en av de viktigste knyttet til ærekrenkelser i USA noensinne. Til nyhetsbyrået sier historiker og medieekspert Nicole Hemmer at svært mye står på spill for Fox News.

[ Sigrid Rege Gårdsvoll: Kampen om sanninga i Kongressen ]

Usannheter i media

Det rettssaken i bunn og grunn handler om er hvorvidt det er lovlig å spre løgn og usanne nyheter i media.

Derfor er det viktig at denne saken nå bli prøvd for retten. Så kan det inngås et forlik før saken kommer til retten. Om det skjer, og Fox News velger å betale store beløper til Dominion Voting Systems, er det i seg selv et bevis for at de innrømmer at de har brakt usanne nyheter. Derfor slutter vi oss til analysen at dette er en viktig sak for demokratiet både i USA og verden rundt.

Fox News mener søksmålet er et angrep på pressefriheten. Men udokumenterte påstander skal ikke få stå uimotsagt, og bli fremmet som fakta. Det er ikke et demokrati verdig.

[ Vårt Land: «Likskap for lova må også gjelde Trump» ]