Rett før jul ble det kjent at Taliban vil nekte hjelpeorganisasjonene å ha kvinnelige medarbeidere i Afghanistan. Dette forbudet kom som en fortsettelse av en linje der kvinnelige studenter er nektet eksamen og tilgang til universitetene. Jenter er også nektet skolegang. Taliban har dessuten innført svært strenge kleskoder for kvinner der de i stor grad må dekke seg til.

Når kvinnelige hjelpearbeidere deltar aktivt i å hjelpe befolkningen vil det i seg selv tydeliggjøre at kvinner har en viktig plass i samfunnet. — Vårt Land

Søndag gikk hjelpeorganisasjonene Redd Barna, Flyktninghjelpen og CARE gikk ut med en felles uttalelse. De slo fast at de så seg nødt til å suspendere arbeidet i landet inntil videre. De understreket at Taliban nå hindret dem i å nå barn, kvinner og menn i desperat nød i Afghanistan. Mandag fulgte også hjelpeorganisasjonene Christian Aid og ActionAid etter.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, advarte tirsdag og sa at Talibans beslutning kunne få «fryktelige følger». Det han siktet til var at millioner av afghanere sto i fare for å miste tilgangen på mat, helsestell, utdanning og andre viktige tjenester.

Åpner for kvinnelige hjelpearbeidere

Etter kort tid kom det signaler om at Taliban vil la visse grupper med kvinner i FN og hjelpeorganisasjonene jobbe dersom de bærer hijab.

Flyktninghjelpen slo imidlertid fast at signalene fra Taliban ikke er nok. De krever en offisiell forsikring fra Taliban før de vil gjenoppta arbeidet: «De stykkevise unntakene i forbudet, laget for FN, internasjonalt rekruttert NGO-ansatte og ansatte som yter helsetjenester, er ikke nok», uttalte Helene Sandbu Ryeng i Flyktninghjelpen til NTB.

Tydelig melding til Taliban

Det er viktig at det internasjonale samfunnet står sammen om entydig krav til Taliban. Som hjelpeorganisasjonene selv understreker er det nødvendig at alle kvinnelige hjelpearbeidere trygt kan delta dersom organisasjonene skal kunne gjøre jobben sin.

Det er åpenbart at Talibans ledere er splittet i dette spørsmålet. Det er nå viktig å understøtte de mer reformvennlige. Kun slik er det mulig å få en positiv endring i Afghanistan. Når kvinnelige hjelpearbeidere deltar aktivt i å hjelpe befolkningen vil det i seg selv tydeliggjøre at kvinner har en viktig plass i samfunnet. Det trenger både kvinner og menn i Afghanistan å bli minnet om hele tiden.

