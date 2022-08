Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Akkurat nå øker leieprisene på bolig kraftig flere steder i Norge. Det skjer samtidig som prisene på det meste øker som følge av krigen i Ukraina, og etter årevis med et allerede brennhett utleiemarked.

VG har de siste dagene skrevet om hvordan gjennomsnittsleien på leiligheter som ligger ute på Finn.no har gått opp med over 2.000 kroner siden januar.

Trengs rask løsning

Rødt etterlyser nå en midlertidig frys i leieprisene, og foreslår flere tiltak for å få kontroll. Et av dem er å sette et tak på hvor mye man kan øke leien, som for eksempel 2,5 prosent. I Hurdalsplattformen har regjeringen allerede tatt til orde for å vurdere husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold. Regjeringen har også varslet en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk.

Høyre svarer på sin side at «storbyproblemet på boligsiden må løses ved å bygge flere boliger». Det er ikke en løsning som vil løse krisen vi nå står i. Å bygge boliger tar tid, og leiemarkedet trenger en raskere løsning. Dessuten er det som å tro på julenissen at flere boliger vil gjøre leiemarkedet mer sosialt, ettersom det er de store utleierne som bygger og kjøper flest nye boliger.

Alle trenger en plass å bo. Nå er kostnaden for dette helt livsnødvendige behovet, i ferd med å gå ut av alle proporsjoner i Norge. Man kan velge om man vil kjøre bil, skru ned strømmen eller andre tiltak for å spare penger. Man kan derimot ikke velge om man trenger tak over hodet eller ikke.

Dypt usosialt

Det norske leiemarkedet er nå dypt usosialt, og kan bidra til å forsterke den ulikheten som allerede fins i det norske samfunnet. De som eier boligene – utleierne – tjener grovt, mens de som må leie, blir tilsvarende utnyttet.

I mange land – for eksempel Sverige – finnes det klare begrensninger på hvor mye utleiere kan ta fra leietakere, nettopp for å hindre en slik usosial utvikling som vi nå ser på det norske leiemarkedet.

Det er ikke sikkert Rødts tiltak er riktig medisin på utfordringene i det norske leiemarkedet, men initiativet til å diskutere tiltakene bør definitivt ønskes velkommen av de andre partiene. Situasjonen er nå i ferd med å bli uholdbar, og dermed må flere tiltak på bordet.