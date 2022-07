Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et liv i den moderne verden fordrer at vi forflytter oss. De aller fleste mennesker i Norge i dag må komme seg fra hjemmet og til arbeidet, til butikken, til barnehagen eller skolen. I tillegg er begrepet ferie nesten synonymt med å endre oppholdssted. Og det gjør vi nordmenn først og fremst på bilveien.

I fjor hadde 40 mennesker omkommet i trafikken ved utgangen av juli. I år er tallet allerede oppe i 70, skrev Vårt Land i helgen. Trygg trafikk oppgir at det ikke er gitt hva som er den presise årsaken til økningen, men peker på faktorer som rus, feil bilbeltebruk og for høy fart. Og i tillegg kommer vår tids største konsentrasjonstyv: Mobiltelefonen.

Den kommunikasjonen vi trenger på veiene trues altså av den kommunikasjonen vi stort sett ikke trenger på telefonen. 25 prosent oppgir at de har brukt telefonen mens de kjører, men Trygg trafikk mener mørketallene er høye. Et lite blikk inn i bilvinduene langs veiene kan bekrefte mistanken: Folk har for lett for å gripe til den lokkende lille tingen.

Like uhørt som promillekjøring

I Norge har det vært forbudt å kjøre bil i beruset tilstand siden 1912. Siste innskjerping kom i 2001, da øvre promillegrense ble satt til 0,2. I vår kultur er det en selvfølge for de fleste at man ikke kan drikke alkohol og deretter sette seg i førersetet, men slik er det ikke alle steder. Tvert imot har mange andre land en trist historie med kulturell aksept av fyllekjøring, og lovreguleringen har kommet sent.

Det er et tilsvarende kulturelt tabu mot mobilbruk i bil som må til dersom faren skal avta. Er vi bevisste nok på at en liten sjekk av yr.no eller messenger kan koste et annet menneske livet? At vi setter på en ny låt med livet som innsats?

Innsats fra politiet

I all trafikk-opplæring bør mobilbruk være et eget tema. I tillegg trenger vi hjelp av politiet. Ved hyppige aksjoner og bøtelegging av mobilbruk i bil, kan vi kanskje komme dit vi en dag bør være: Å plukke opp telefonen bak rattet, bør være et like stort tabu som å ta seg en øl samme sted.