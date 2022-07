Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kritikken har vært sterk både fra bistandsorganisasjoner og fra FN for at den norske regjeringen valgte å kutte i bistandsbudsjettet for å finansiere hjelp til ukrainske flyktninger. Det er greit at finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er uenig i kritikken. Men argumentene han bruker er både skuffende og urovekkende.

Uspesifikk kritikk

Vedum sier at det kan være sunt med kutt til FN-organisasjonene, slik at de skjønner at de må bruke penger best mulig, og ikke til byråkrati. Men de norske kuttene rammer helt konkrete prosjekter til beste for utsatte mennesker.

Å angripe budbringerne i stedet for å svare konkret på deres kritikk, er en urovekkende metode fra en så ansvarlig politiker. — Vårt Land

Det er ille nok. Men en slik uspesifikk og generell argumentasjon om at FN-organisasjonene ikke bruker pengene til beste for de som trenger det, er bare med på å bygge opp fordommer og mistillit. Det er ikke slik man fremmer konstruktiv kritikk.

Enda mer skuffende er Vedums antydning om at kritikken kommer fra godt lønnede heltidsansatte i bistandsorganisasjoner, som han betegner som en sterk pressgruppe. Å angripe budbringerne i stedet for å svare konkret på deres kritikk, er en urovekkende metode fra en så ansvarlig politiker.

Vi har penger nok

Det er jo ikke slik at Norge har for lite penger. Vi håver tvert om inn masse ekstrainntekter på grunn av krigen i Ukraina. At vi bruker noe av det til å hjelpe Ukraina og til å ta mot flyktninger derfra, er bare rett og rimelig. Men det er slett ikke nødvendig å ta dette over bistandsbudsjettet. Penger brukt i utlandet er i liten grad inflasjonsdrivende her i landet.

Vedum har rett i at bistandsbudsjettet er rekordstort dersom man regner utgiftene til ukrainske flyktninger som bistand. Men det er jo nettopp dette som er poenget i kritikken: At hjelpen til flyktningene går på bekostning av behovene til utsatte mennesker i andre deler av verden.

Dette burde Vedum svart på. I stedet bortforklarer han hele saken og sprer generelle negative karakteristikker av bistand og bistandsarbeidere. Det hadde vi faktisk ikke ventet oss av Senterpartiets leder.

